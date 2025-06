Les données volées n'ont pas tardé à faire leur apparition sur des forums de pirates. Les hackers ont mis en vente ces informations, avec des prix allant de 1 à 10 dollars par profil. Plus inquiétant encore, les données ont été compilées et triées pour créer des listes spécifiques, ciblant notamment les utilisateurs d'origine juive ashkénaze ou chinoise.

Cette segmentation a fait naître des craintes légitimes quant à une possible utilisation de ces fichiers à des fins malveillantes, de discrimination ou de harcèlement ciblé. L'un des pirates, connu sous le pseudonyme de Golem, s'est même vanté de détenir des informations sur des personnes parmi « les plus riches vivant aux États-Unis et en Europe de l'Ouest ». Les informations exposées comprennent les noms, dates de naissance, localisations géographiques, photos de profil et résultats d'ascendance génétique.

Face à la gravité de la situation, les autorités de régulation ont réagi. L'Information Commissioner's Office (ICO), l'équivalent de la CNIL au Royaume-Uni, a infligé à 23andMe une amende de 2,31 millions de livres sterling. Le régulateur a fustigé des « défaillances élémentaires » en matière de sécurité et une réaction trop lente de l'entreprise après la découverte de l'attaque.

Cette fuite massive vient s'ajouter aux difficultés que connaît l'entreprise, qui s'est récemment placée sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Cette situation précaire soulève une question cruciale, déjà évoquée par le passé : qu'adviendra-t-il des précieuses données génétiques collectées auprès de millions de clients ? L'incertitude est telle que le procureur général de Californie a conseillé aux clients de supprimer leurs données du service.