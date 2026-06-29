À l’approche des grandes vacances, le spectre des cambriolages refait surface. Un rappel peu réjouissant, mais impossible à ignorer au moment où les maisons s’apprêtent à rester silencieuses pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Laisser son domicile inoccupé sur une longue période crée des opportunités que les cambrioleurs savent repérer. Les chiffres du ministère de l’Intérieur sont, à ce titre, sans ambiguïté : les cambriolages enregistrent une hausse marquée en juillet et en août, avant de connaître un second pic en décembre.
Volets clos, boîte aux lettres qui déborde, lumières éteintes… sont autant de signaux faibles qui peuvent attirer les regards indiscrets. À vrai dire, les cambrioleurs repèrent même les maisons sans système d’alarme, jugées plus simples à pénétrer.
Dans ce contexte, comment s’absenter plusieurs jours sans transformer son domicile en cible potentielle, et partir en vacances l’esprit apaisé ?
L’alliance de la technologie et de l’humain
Il existe bien sûr les réflexes essentiels qui relèvent du bon sens : informer ses voisins de son absence afin qu’ils puissent rester vigilants, confier un double des clés à un proche de confiance pour des visites régulières, ou encore s’appuyer sur les dispositifs de prévention mis en place par les forces de l’ordre, qui intensifient parfois leurs rondes durant la période estivale.
Pour autant, bien que ces précautions soient utiles, elles ne suffisent pas à garantir une tranquillité totale. Pour renforcer la protection de son domicile, la question d’un système d’alarme performant est centrale.
Reste à définir ce que recouvre cette notion de « performance ». Aujourd’hui, certaines solutions vont bien au-delà de la simple sirène sonore. Elles reposent sur un écosystème complet de sécurité, combinant équipements connectés, détection avancée dès le jardin, télésurveillance et dissuasion immédiate en cas d’intrusion.
C’est précisément l’approche développée par Verisure1, une solution complète qui associe technologie de pointe et présence humaine à chaque étape.
Verisure : une approche novatrice de la sécurité
Le principe est le suivant : des équipements installés au domicile détectent une tentative d’intrusion, qu’il s’agisse d’un mouvement suspect dans le jardin ou d’une ouverture forcée. Les agents de télésurveillance procèdent alors à une levée de doute en temps réel.
Si l’intrusion est confirmée, ils peuvent alerter les forces de l’ordre, tout en déclenchant les dispositifs de dissuasion installés sur place : interphone, sirène et brouillard anti-cambriolage (générateur de fumée sèche).
Dissuader les cambrioleurs
Le système de télésurveillance Verisure repose d’abord sur un principe clé : la dissuasion. L’objectif est de décourager les passages à l’acte grâce à des dispositifs visibles et réactifs.
Dans ce dispositif, la caméra connectée Arlo Pro 5, pilotable via l’application Arlo Secure, permet de surveiller l’extérieur du domicile, de jour comme de nuit, et de garder un œil sur les allées et venues pendant les absences. Pour cela, le client doit activer le mode « détection » de sa caméra Arlo afin de recevoir des notifications et de bénéficier d’enregistrements (conservés 7 jours).
En complément, le détecteur extérieur vidéo Aquila, intégré au système Verisure Défense Active, associe capteur de mouvement, haut-parleur et connexion directe à la télésurveillance. En cas de détection suspecte, les agents peuvent ainsi intervenir à distance en interpellant les intrus, de quoi proposer une véritable dissuasion.
Ralentir la progression des cambrioleurs
Verisure installe également des détecteurs de chocs et d’ouverture sur les portes et fenêtres. Cela permet de repérer toute tentative d’effraction avant même que les intrus ne parviennent à pénétrer à l’intérieur du domicile. Si, malgré tout, l’intrusion se concrétise, la caméra intérieure Arlo prend le relais. Dotée d’une vidéo HD, d’un grand angle (130°) et d’une vision de jour comme de nuit, elle permet de suivre l’évolution de la situation à l’intérieur du logement.
La télésurveillance peut alors déclencher rapidement les dispositifs de dissuasion, sirène et brouillard anti-cambriolage, afin de perturber l’action des intrus et de gagner un temps précieux en attendant l’intervention des forces de l’ordre.
Un accompagnement humain à chaque étape
Au-delà de la technologie, Verisure met également l’accent sur l’accompagnement humain. Dès l’installation, l’Expert Sécurité se charge du paramétrage complet des équipements, en tenant compte des spécificités et de la configuration du logement. Une approche qui permet au client de ne pas avoir à gérer une mise en service parfois technique ou délicate.
De même, l’humain reste au cœur du dispositif, que ce soit à distance via la télésurveillance ou directement sur le terrain lors d’une levée de doute. Lorsqu’un cambriolage est avéré en l’absence du propriétaire, des prestations de gardiennage peuvent être proposées, moyennant une contre-partie financière de la part du client et sous réserve de disponibilité au sein de la zone géographique.
Une offre promotionnelle qui tombe à pic (-50 %)
En ce moment, Verisure propose jusqu’à 50 % de réduction sur ses packs de sécurité2, une opportunité pour équiper son domicile avant les départs en vacances.
1. VERISURE est une société par actions simplifiée au capital de 1.085.736 euros, immatriculée au RCS Nanterre 345 006 027, dont le n° de TVA est FR 60 345 006 027, titulaire de l’autorisation d’exercer n°AUT-092-2118-07-17- 0190361822 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité le
17/07/2019. L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
2. Remise de 50% sur le prix HT de l’installation et de la mise en service d’une sélection de packs additionnels ; le complément d’abonnement mensuel associé restant à la charge du client. Packs éligibles : pack P1 bouclier (399€ HT avant remise + 8€ / mois non-remisés) ; pack P2 composé de 5 détecteurs de chocs et d’ouverture (199€ HT avant remise + 5€ / mois non-remisés), pack P3 composé de 3 détecteurs de chocs et d’ouverture (149€ HT avant remise + 3€ / mois non-remisés), pack P4 composé de 1 détecteur de chocs et d’ouverture (59€ HT avant remise + 1€ / mois non-remisés), pack V1 composé de 2 détecteurs extérieurs vidéo (299€ HT avant remise + 8€ / mois non-remisés), pack V2 composé de 1 détecteur extérieur vidéo et de 1 détecteur de mouvements images (299€ HT avant remise + 8€ / mois non-remisés), pack V3 composé de 2 détecteurs de mouvements images (199€ HT avant remise + 5€ / mois non remisés), pack V4 composé de 1 détecteur de mouvements images (119€ HT avant remise + 3€ / mois non remisés), pack A1 composé d’une Caméra Arlo Pro 5 ou 6 selon les stocks disponibles + 1 lot câble long ou 1 panneau solaire Arlo (199€ HT avant remise + 5€ / mois non-remisés), pack A2 composé d’une sonnette vidéo connectée Arlo (199€ HT avant remise + 5€ / mois non-remisés), pack A3 composé d’une caméra Arlo Intérieure FHD (199€ HT avant remise + 5€ / mois non-remisés), pack A4 composé d’un SmartHub Arlo (39€ HT avant remise), et pack A5, réservé aux professionnels, composé de 2 caméras Arlo Intérieure FHD et d’un SmartHub Arlo (199€ HT avant remise + 10€ / mois non-remisés).
Le prix de l’installation et de la mise en service du système d’alarme de base (offres Sécurité Start et Start Pro à partir de 399€ HT avec un engagement de 36 mois, de 599€ HT avec un engagement de 12 mois pour les particuliers et de 24 mois pour les professionnels, et de 799€ HT sans engagement) et de l’abonnement mensuel associé (à partir de 51,90€ TTC / mois pour les particuliers et de 65€ HT / mois pour les professionnels) demeurent à la charge du client.
Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10% ou 20% (conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts, TVA de 10% pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à défaut TVA de 20%). Les tarifs de l’abonnement mensuel tiennent compte de la souscription au service de télésurveillance (optionnel pour les particuliers).
Offre valable pour tout contrat conclus avec VERISURE du 25 mai au 2 août 2026 inclus en France métropolitaine (hors Corse & La Réunion), non-cumulable avec toutes autres offres promotionnelles de VERISURE, réservée aux personnelles morales et aux particuliers personnes physiques capables et majeures, souscrivant pour la première fois aux services de la société et dans la limite d’une offre par personne, ou par foyer fiscal le cas échéant.