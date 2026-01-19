Sur le papier, la Arlo Pro 6 ne propose pas de vraie révolution (mettez les deux caméra côte à côté, difficile de repérer le nouveau modèle). C'est sur le plan logiciel que la marque propose de vraies innovations. La caméra exploite l’IA d’Arlo Secure Plus pour distinguer les personnes, les véhicules, les animaux, les colis et même les départs de feu, tout en limitant les alertes inutiles et en filtrant les bruits parasite. En cas d’événement suspect, l’utilisateur peut réagir immédiatement depuis l’application grâce à la sirène et au projecteur intégrés, ou communiquer en direct via l’audio bidirectionnel. Il vous faudra par contre vous abonner à Arlo Secure Plus pour profiter de tous ces services.

La Pro 6 mise aussi sur la flexibilité en abandonnant son cable magnétique propriétaire pour une recharge USB-C (qui est aussi une obligation européenne), une autonomie améliorée et une batterie amovible optionnelle. Elle sera disponible à partir du 19 janvier 2026 au prix conseillé de 199,99 €.