Arlo dévoile deux nouvelles caméras de sécurité avec la Pro 6 et l’Ultra 3. Le spécialiste de la sécurité domestique mise sur l’intelligence artificielle, la précision d’image et des alertes plus proactives pour mieux anticiper les incidents.
Cela faisait longtemps qu'Arlo n'avait pas présenté de nouvelles caméras de surveillance de la maison. Le constructeur, désormais appartement à la société Verisure, revient en ce début d'année sur le devant de la scène avec deux nouvelles caméras, les Arlo Pro 6 et Arlo Ultra 3, qui remplacent les précédentes itérations de ces deux gammes. Si sur le plan technique, ces modèles s'apparentent à de subtiles mises à jour, c'est sur le logiciel que se situe le plat de résistance avec, on vous le donne en mille, une bonne dose d'IA pour améliorer la détection des personnes, des animaux et bien d'autres choses encore.
Arlo Pro 6 : même matériel, mais de l'IA (par abonnement) pour une surveillance maximale
La Arlo Pro 6 est la caméra grand public de la marque. Elle s’appuie sur une vidéo 2K+ HDR associée à un nouveau capteur couleur 12 bits, capable de restituer une palette de couleurs bien plus large que les générations précédentes. Cette précision accrue facilite l’identification des visages, des vêtements ou des véhicules, y compris de nuit grâce à la vision nocturne couleur. Son champ de vision ne bouge pas, 160° de couverture une fois installée, et un zoom 12X intelligent vient suivre automatiquement la personne filmée. Le modèle peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur et résiste aux différentes intempéries.
Sur le papier, la Arlo Pro 6 ne propose pas de vraie révolution (mettez les deux caméra côte à côté, difficile de repérer le nouveau modèle). C'est sur le plan logiciel que la marque propose de vraies innovations. La caméra exploite l’IA d’Arlo Secure Plus pour distinguer les personnes, les véhicules, les animaux, les colis et même les départs de feu, tout en limitant les alertes inutiles et en filtrant les bruits parasite. En cas d’événement suspect, l’utilisateur peut réagir immédiatement depuis l’application grâce à la sirène et au projecteur intégrés, ou communiquer en direct via l’audio bidirectionnel. Il vous faudra par contre vous abonner à Arlo Secure Plus pour profiter de tous ces services.
La Pro 6 mise aussi sur la flexibilité en abandonnant son cable magnétique propriétaire pour une recharge USB-C (qui est aussi une obligation européenne), une autonomie améliorée et une batterie amovible optionnelle. Elle sera disponible à partir du 19 janvier 2026 au prix conseillé de 199,99 €.
Arlo Ultra 3 : le top du top pour une couverture complète de son jardin et de sa maison
Avec l’Arlo Ultra 3, la marque s’adresse clairement aux utilisateurs les plus exigeants. Comme sur la Arlo Pro 6, le matériel évolue peu avec une vidéo 4K HDR, offrant un niveau de détail quatre fois supérieur à la HD, associé à un champ de vision ultra-large de 180° pour couvrir de vastes zones avec moins de caméras. La caméra profite toutefois d'un nouveau capteur, annoncé comme plus précis notamment de nuit, et en couleur. Couplée à un projecteur et une sirène intégrés, elle ne se contente pas de filmer : elle cherche à dissuader activement les intrusions.
L’Ultra 3 repose elle aussi sur le Système d’Alerte Avancé Arlo Secure, avec une détection intelligente personnalisable. Elle peut reconnaître différents types d’événements et s’adapter aux priorités de l’utilisateur, si vous optez pour l'abonnement qui est presque indispensable pour profiter de 100 % des fonctions proposées. Les caméras sont également compatibles avec Alexa, Google Home et Apple HomeKit mais rien n'a été indiqué quant à une prise en charge de Matter.
Contrairement à la Pro 6, l’Ultra 3 fonctionne avec l’Arlo SmartHub (vendu en option), garantissant un streaming 4K fluide, une meilleure portée réseau et la possibilité de sauvegarder les vidéos localement. Le tout s’appuie sur une infrastructure cloud hébergée en Europe, avec des serveurs surveillés en continu. L’Arlo Ultra 3 sera disponible dès le 19 janvier 2026 au prix conseillé de 599,99 €.