La marque Eufy lance sa nouvelle caméra SoloCam E42, qui permet de capturer des vidéos en qualité 4K, et qui dispose d'un petit panneau SolarPlus 2.0, avec la promesse d'une énergie en continu, et de ne « plus avoir à changer la batterie ».
Ces dernières années, les caméras domestiques se sont imposées comme des outils incontournables pour sécuriser la maison. Des marques comme Arlo, Ring ou Eufy séduisent par leurs solutions connectées, combinant vidéosurveillance, alertes en temps réel et fonctionnalités intelligentes, accessibles aussi bien aux novices qu’aux utilisateurs avertis.
Résolution 4K, sirène intégrée, rotation à 360°
La SoloCam E42 se démarque par une définition 4K UHD, avec un projecteur intégré de 250 lumens pour améliorer la visibilité dans l’obscurité, sans oublier une rotation horizontale à 360°, assurant une couverture complète des espaces extérieurs.
La SoloCam E42 s'offre également les bienfaits de la désormais omniprésente IA pour suivre automatiquement les individus en mouvement, en ajustant le cadrage et le zoom numérique afin de mettre en évidence les événements importants. Pour prévenir les incidents, la caméra est également équipée de stroboscopes rouges et bleus, d’une sirène de 105 dB et d’un clignotement rapide, offrant ainsi une dissuasion efficace contre toute intrusion.
Associée à la HomeBase S380, la SoloCam E42 bénéficie de fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance faciale et l’apprentissage automatique. Comme chez d'autres fabricants, cela permet de différencier les visages familiers des visiteurs inconnus, renforçant ainsi la sécurité et la pertinence des alertes. Une carte mémoire microSD (jusqu'à 128 Go) peut-être utilisée pour stocker les images (gratuitement) en local.
Un panneau solaire flexible intégré
L'autre particularité de cette SoloCam E42, c'est l'intégration d'un panneau solaire amovible de 3 watts, garantissant une alimentation continue sans contrainte. Grâce à son design modulable, le panneau peut être intégré directement à la caméra ou détaché pour être orienté de manière optimale vers la lumière du soleil.
Le constructeur précise que dans des conditions d’ensoleillement optimales, le panneau solaire de la SoloCam E42 peut collecter et stocker entre 450 et 600 mAh par jour, contre une consommation quotidienne moyenne de 150 à 200 mAh pour la caméra.
De quoi garantir une autonomie confortable, même sur plusieurs jours, pour un fonctionnement fiable et continu, et éviter ainsi un quelconque souci lié à une recharge filaire parfois fastidieuse, notamment pour les caméras peu accessibles. « Cette conception assure un fonctionnement fiable et autonome, offrant aux utilisateurs une tranquillité d’esprit au quotidien », explique la marque.
Prix et disponibilité
La caméra SoloCam E42 est proposée au tarif de 179€ à l’unité. Pour ceux qui souhaitent équiper plusieurs zones de surveillance, Eufy commercialise également deux packs, avec un kit de 2 caméras, accompagné de la HomeBase S380, affiché à 479€, mais aussi un kit de 4 caméras, (toujours fourni avec la HomeBase S380), disponible au prix de 699€.