La SoloCam E42 se démarque par une définition 4K UHD, avec un projecteur intégré de 250 lumens pour améliorer la visibilité dans l’obscurité, sans oublier une rotation horizontale à 360°, assurant une couverture complète des espaces extérieurs.

La SoloCam E42 s'offre également les bienfaits de la désormais omniprésente IA pour suivre automatiquement les individus en mouvement, en ajustant le cadrage et le zoom numérique afin de mettre en évidence les événements importants. Pour prévenir les incidents, la caméra est également équipée de stroboscopes rouges et bleus, d’une sirène de 105 dB et d’un clignotement rapide, offrant ainsi une dissuasion efficace contre toute intrusion.