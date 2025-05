C'est dans cette optique que la marque va lancer sa nouvelle caméra Altas, un modèle à synchroniser directement avec sa box (via Wi-Fi 6), et destiné à surveiller les abords de votre foyer. On y retrouve un objectif ultra-large à ouverture F1.0 et un capteur 1/1.8", avec la possibilité de capturer des vidéos en qualité 2K.