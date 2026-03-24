Arlo annonce aujourd’hui le lancement, en Europe, du « premier système de caméras intégrant un bouton d’urgence SOS », accessible directement depuis l’écran verrouillé du smartphone. Cette innovation s’inscrit dans le cadre de son abonnement Secure Pro.
Selon Arlo, cette nouvelle fonction marque le passage d’une surveillance passive à une logique d’intervention plus active. Ainsi, plutôt que de se limiter à l’enregistrement des événements, les utilisateurs disposent désormais d’un nouveau moyen d’agir immédiatement, avec cette possibilité d’alerter les services d’urgence locaux en quelques secondes.
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Arlo lance l’appel d’urgence avec son abonnement Secure Pro
Dans quelques jours, la marque va donc lancer ce qu’elle décrit comme son « son service de sécurité le plus abouti », avec la présence d’un nouveau bouton d’urgence SOS. Cette nouvelle fonctionnalité promet d’offrir un accès rapide aux services d’urgence locaux, directement depuis l’écran verrouillé du smartphone.
De cette manière, Arlo veut permettre aux utilisateurs d’agir toujours plus efficacement, toujours plus vite, en leur offrant la possibilité de stopper les menaces avant qu’elles ne causent des dommages.
Un bouton d’urgence SOS pour alerter les secours en un clic
À l'heure actuelle, en cas d’activité suspecte, les utilisateurs sont immédiatement alertés via leur application et peuvent intervenir sans délai. Depuis l’application Arlo, on peut accéder au flux vidéo en direct, déclencher des dispositifs de dissuasion tels qu’un projecteur intégré ou une sirène, ou encore communiquer avec les visiteurs grâce à l’audio bidirectionnel.
Avec ce nouveau bouton d’urgence SOS, Arlo va donc permettre de contacter les services d’urgence locaux en quelques secondes, soit via l’application Arlo, soit directement depuis l’écran verrouillé. Une fonction qui découle de l’expérience cumulée avec la marque Verisure, dont Arlo est partenaire.
Pour la marque, il s’agit donc de venir étoffer encore un peu les possibilités offertes par son service d’abonnement (dont les tarifs ont augmenté en février dernier), avec ce « Système d’Alerte Avancé avec bouton d’urgence SOS » qui sera disponible à partir du 30 mars, via l’offre Secure Pro.
La marque précise que l’abonnement donnera également accès à des fonctionnalités de détection par IA (reconnaissance des visages, des animaux, des véhicules, etc.), mais aussi à 30 jours de stockage sur le cloud ou encore le remplacement des caméras en cas de vol.