En 2026, si vous faites partie des nombreux utilisateurs de l’écosystème Arlo pour sécuriser votre foyer, il va falloir accepter de payer (encore) plus cher l’abonnement Secure, ouvrant l’accès à de nombreuses fonctionnalités.
De plus en plus présentes dans les foyers, les caméras de surveillance promettent sécurité et sérénité. Cette tendance, portée par la maison connectée, cache pourtant un coût récurrent. Car au-delà du matériel lui-même, les fabricants misent sur l’abonnement, lequel permet de profiter de nombreuses fonctionnalités supplémentaires (et parfois essentielles), et dont les tarifs déjà élevés s’apprêtent à grimper en 2026 pour de nombreux utilisateurs français connectés.
Des tarifs en hausse pour Arlo Secure en 2026
En effet, à compter du 2 février prochain, Arlo va réviser ses tarifs, confirmant que "le prix de votre offre Arlo Secure augmentera". Cette augmentation va concerner l’ensemble des plans Arlo Secure, peu importe que vous ayez opté pour une offre mensuelle ou annuelle.
Ainsi, l’abonnement Arlo Secure débutera bientôt à 7,99€/mois en ce qui concerne l’offre Single Camera, réglée chaque mois, soit une augmentation de 2€. Pour ce qui est du plan Arlo Secure Plus Multi Camera, ce dernier va être affiché au prix de 19,99€/mois, soit une augmentation de 1€.
Du côté des abonnements annuels, le plan Single Camera sera bientôt facturé 87,99€ (contre 59,90€ actuellement), tandis que le pack Multi Camera va voir son prix passer de 129,90€ à 142,99€. Même chose pour ce qui est du plan Plus Multi Camera, avec un abonnement qui va culminer à 219,99€, contre 189,90€ aujourd’hui.
Vers un abonnement trop cher pour de nombreux utilisateurs ?
Du côté de chez Arlo, on explique cette hausse des tarifs par le fait de pouvoir continuer à fournir le meilleur service en matière de sécurité enrichi en IA et de stockage cloud sécurisé. Pour les utilisateurs, il n’y a rien à faire, puisque les nouveaux prix seront appliqués à compter du mois de février.
Au final, cette hausse de la part du groupe Arlo n’est pas une première : les abonnements avaient déjà revu leurs tarifs à la hausse ces dernières années. Toutefois, si la sécurité du domicile reste une priorité, les nouveaux prix pourraient freiner plus d’un utilisateur.
Beaucoup pourraient alors se contenter des fonctions gratuites, acceptant des caméras plus dissuasives que réellement protectrices, au risque de transformer ces sentinelles connectées en simples vigies basiques.