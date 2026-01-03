De plus en plus présentes dans les foyers, les caméras de surveillance promettent sécurité et sérénité. Cette tendance, portée par la maison connectée, cache pourtant un coût récurrent. Car au-delà du matériel lui-même, les fabricants misent sur l’abonnement, lequel permet de profiter de nombreuses fonctionnalités supplémentaires (et parfois essentielles), et dont les tarifs déjà élevés s’apprêtent à grimper en 2026 pour de nombreux utilisateurs français connectés.

Des tarifs en hausse pour Arlo Secure en 2026

En effet, à compter du 2 février prochain, Arlo va réviser ses tarifs, confirmant que "le prix de votre offre Arlo Secure augmentera". Cette augmentation va concerner l’ensemble des plans Arlo Secure, peu importe que vous ayez opté pour une offre mensuelle ou annuelle.

Ainsi, l’abonnement Arlo Secure débutera bientôt à 7,99€/mois en ce qui concerne l’offre Single Camera, réglée chaque mois, soit une augmentation de 2€. Pour ce qui est du plan Arlo Secure Plus Multi Camera, ce dernier va être affiché au prix de 19,99€/mois, soit une augmentation de 1€.