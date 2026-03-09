La Arlo Pro 6 est, comme son nom l'indique, la sixième caméra de la gamme. Avec cette évolution, Arlo apporte son petit lot de nouveautés, mais elles se montrent plutôt timides. Si la caméra reste fidèle à elle-même, elle n'en est pas moins un ténor de la vidéosurveillance. Avec ce sentiment de déjà-vu, peut-on finir par s’en lasser ?
- Qualité d’image 2K convaincante
- Latence fortement réduite
- Application Arlo Secure complète et intuitive
- Compatibilité Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
- Design toujours soigné et certification IP65
- Kit d'installation fourni
- Sirène peu puissante
- Effet fish-eye présent en grand angle
- Peu d'évolutions par rapport à la version précédente
- Abonnement quasi indispensable
- Stockage local payant
Si l'on vous parle de caméra de surveillance, vous connaissez très certainement Arlo. Le fabricant, qui s'est fait racheter par le géant de la télésurveillance Verisure il y a quelques années, propose toute une gamme de caméras avec et sans fil. La Arlo Pro 6, fer de lance de la gamme, fonctionne sans fil comme les modèles qui l'ont précédée.
Nous avons pu tester cette caméra durant quelques semaines, afin d'évaluer ses performances et ses fonctionnalités de base, mais aussi ses fonctions payantes. Le fabricant ne lésine pas sur les options facturées en sus, à des tarifs parfois importants. Alors, la Arlo Pro 6 vaut-elle le coup ?
Design : fidèle à elle-même
Arlo ne révolutionne pas la gamme avec sa Pro 6, la caméra reste fidèle à ce que proposaient déjà les versions précédentes. Toujours certifiée IP65, elle conserve cette forme aux bords très arrondis. Si vous connaissiez la Arlo Pro 5, alors vous ne serez absolument pas dépaysés.
Sur sa face avant, la Pro 6 adopte toujours la même configuration, à savoir, un capteur dans la partie centrale, accompagné d'un éclairage LED juste au-dessus. Sur les côtés, sont positionnées deux LEDs d'activité, permettant à la caméra d'indiquer quand elle charge, filme, …. Juste au-dessus, se trouve un microphone.
Un capteur de mouvements est également présent sous le capteur, avec sous ce dernier, un haut-parleur, permettant de diffuser une sirène par exemple, ou la voix de l'utilisateur qui pilote les caméras.
Le fabricant a positionné, comme toujours, un pas de vis à l'arrière de la caméra. Lequel permet de la fixer solidement sur son support. Si vous n'aimez pas visser votre caméra, Arlo vend des supports muraux magnétiques, qui fonctionnent très bien. C'était ce type de support qui était fourni avec la Arlo Pro 3, testée quelques années auparavant.
Quelle déception toutefois qu'Arlo ait supprimé le connecteur de charge trois points d'antan. Maintenant, il faut utiliser un connecteur USB-C pour charger cette caméra. C'est regrettable et surtout, moins pratique. On y trouve cependant un avantage, le câble est maintenant universel.
Côté mensurations, la caméra fait une petite cure de minceur avec seulement 243 grammes sur la balance, et 8,7 cm de profondeur, 5,2 cm de largeur et 7,8 cm de hauteur.
Dans le pack, le constructeur fournit tout le matériel pour l'installation de la caméra, du câble au support de fixation, incluant même les chevilles et les vis pour installer ce dernier.
La batterie arrive dans une pochette séparée, par sécurité pour le transport. Il suffit de la retirer pour l'insérer dans la caméra très aisément. Le constructeur recommande de charger totalement la Arlo Pro 6 avant de l'utiliser, c'est une recommandation pratique que nous vous conseillons vivement de suivre.
Application : toujours aussi simple et complète
La configuration de la caméra dans l'application est très simple. Il faut cependant bien charger la caméra à son maximum avant toute utilisation. Une fois un compte créé dans l'application Arlo Secure, il est aisé d'ajouter l'appareil. Il suffit de suivre les étapes, puis d'appuyer sur le bouton "Sync" présent dans la caméra, pour la reconnaître automatiquement. Plus de QR-Code à scanner avec cette version, Arlo mise sur la simplicité.
Sur Clubic, nous avons testé des dizaines d'objets connectés et, dans la majorité des cas, la contrainte du Wi-Fi 2,4 GHz est imposée. Mais la Arlo Pro 6 met fin à cette limitation, offrant la possibilité de se connecter à un réseau 5 GHz.
Une fois la connexion effectuée, la mise à jour effectuée, et la caméra nommée, Arlo fournit tout un tutoriel de montage de la caméra, c'est toujours très complet.
Arlo Secure présente une première page nommée "Tableau de bord". Ce volet de l'application affiche toutes les caméras présentes dans votre domicile. Il permet également d'activer la ou les caméras en présence, en absence, ou de les laisser en veille.
L'onglet "Bibliothèque" offre un accès aux enregistrements, permettant de visionner les différentes prises réalisées par les appareils Arlo. Les divers événements sont également notifiés, comme les activations et désactivations.
En fonction des horaires de l'utilisateur, il est possible de configurer un planning d'activation et de désactivation des caméras. Ce, dans le but d'économiser de la batterie. Si vous êtes chez vous, il n'est peut-être pas indispensable que les caméras filment le robot tondeuse en train de travailler à 14h.
Les paramètres par défaut de la Arlo Pro 6 permettent de configurer notamment la puissance de détection des mouvements. Par défaut, cette valeur est réglée à 80, soit une détection assez fine des divers mouvements alentours, mais il est possible de la configurer. Il en est de même pour le son.
L'application Arlo Secure est dans l'ensemble très simple à prendre en main, offrant des paramètres très complets à l'utilisateur. La possibilité de personnaliser sa caméra est totale, avec des réglages précis.
Vidéo et audio : une qualité 2K au rendez-vous
Ce n'est pas avec la Arlo Pro 6 que le constructeur révolutionne la prise de vidéos. Déjà, la Arlo Pro 4 d'il y a quelques années proposait un capteur 2K. Ici, le fabricant ne semble pas décidé à en changer, bien qu'il apporte le HDR en plus, comme sur la version précédente. Ce, offrant des images de meilleure qualité, de jour essentiellement.
On ne note pas de bruit sur l'image, ce qui est une très bonne chose. Les visages sont reconnaissables à environ 10 - 12 mètres de la caméra, pas au-delà.
De nuit, avec une image en noir et blanc, la qualité est convenable. Cependant, au vu de la faible puissance du projecteur LED, n'activez pas le mode couleur, si vous souhaitez conserver une qualité optimale.
La Pro 6 propose un angle de vue à 160° pour une vision très large de l'environnement alentour, mais il faut composer avec un effet fish-eye pas toujours apprécié des utilisateurs. Pour éviter ceci, alors, l'application permet de réduire le champ de vision à 110°, aplatissant nettement la vidéo. Mais l'effet fish-eye n'est pas dérangeant sur une caméra de surveillance, d'autant plus qu'il apporte la sécurité de l'angle de vision extra-large.
Arlo a nettement amélioré la connexion vidéo entre son application et la caméra. Maintenant, la latence est d'environ 2 à 3 secondes en moyenne, contre environ 10 secondes sur certaines générations précédentes.
La qualité vidéo est bonne, il est possible de paramétrer cette dernière, pour avoir soit de la vidéo en 2K, en Full HD, voire en 720p, afin de jouer avec l'autonomie de la batterie. Le mode HDR automatique apporte une petite amélioration par rapport à quand il est désactivé. En effet, on se limite ici à une légère amélioration de la luminosité en début de soirée, c'est tout.
Pour ce qui est du son, les micros sont de bonne qualité et permettent d'entendre les sons et les voix, à condition toutefois que ces derniers soient assez puissants. En d'autres mots, vous n'entendrez pas un chuchotement à 6 mètres de la caméra.
Concernant le haut-parleur, ce dernier permet de parler à la personne filmée par la caméra, et il offre une qualité audio convenable. Cependant, la sirène qui en émane n'est pas d'une puissance monstrueuse.
En effet, délivrant uniquement 80 décibels, ce n'est pas cette dernière qui réveillera tout le quartier à la moindre intrusion dans votre jardin. Elle a plus pour objectif de faire peur aux personnes qui ne devraient pas être là. En extérieur, 80 décibels restent insuffisants pour constituer un véritable dispositif dissuasif.
Fonctionnalités : un abonnement obligatoire ?
La Arlo Pro 6 regorge de fonctionnalités. Vidéo en direct, alertes à la détection d'un son ou d'un mouvement, détection des objets, zones d'activités, ou encore un stockage Cloud sécurisé. Toutefois, il est regrettable que de nombreuses options soient payantes. Concrètement, sans abonnement, la caméra perd une grande partie de son intérêt, notamment sur les alertes intelligentes et l’accès aux enregistrements avancés. Si vous souhaitez bénéficier de toutes les fonctionnalités, il faudra débourser la somme de 19,99€ tous les mois.
La Arlo Pro 6 est une excellente caméra d'un point de vue technique et logiciel. Cependant, son coût réel dépasse largement le prix d’achat si l’on souhaite exploiter toutes ses capacités. Un élément à prendre en compte avant tout investissement.
C'est moins onéreux que certaines solutions clés en main, certes. Cependant, les fonctionnalités ne sont ici axées que sur la surveillance, aucune action n'est mise en œuvre en cas d'intrusion notamment. D'autres abonnements à 7,99€/mois ou 12,99€/mois sont disponibles, mais ne permettent pas de bénéficier de toutes les fonctions disponibles.
De même, si vous souhaitez enregistrer les vidéos en local et non dans le Cloud uniquement, il faudra opter pour un Arlo Smart Hub. Lequel est vendu 199,99€ sur le site du fabricant.
Autonomie : peu de changements
Arlo promet une autonomie d'environ 6 mois pour sa caméra. Si cette dernière supporte une température de fonctionnement oscillant de -20°C à 45°C, en hiver, la batterie a tendance à fondre plus rapidement.
Nous l'avons utilisée pendant environ 2 semaines. Chargée à 100% au début, nous avons visionné quelques minutes de vidéo avec tous les jours. Au bout des deux semaines, l'autonomie annoncée était toujours d'environ 85%.
Si vous souhaitez une autonomie quasiment illimitée, il est possible de brancher un panneau solaire vendu par le constructeur. Cependant, ça fait un accessoire en plus et un câble en plus sur votre maison, chose qui n'est pas du goût de tout le monde.
Arlo Pro 6 : l'avis de Clubic
La Arlo Pro 6 reste une excellente caméra de surveillance, fiable, performante et simple à utiliser. La qualité vidéo est au rendez-vous, l’application est toujours aussi complète et la stabilité de connexion progresse. Sur le plan technique, elle fait parfaitement le travail.
Cependant, l’évolution est minimale par rapport aux modèles précédents. Les nouveautés sont timides et ne justifient pas forcément un passage à cette version si vous possédez déjà une génération récente.
Le véritable frein reste l’écosystème payant. Sans abonnement, l’expérience est clairement bridée. Avec abonnement, la facture grimpe rapidement, surtout si l’on ajoute les accessoires nécessaires pour exploiter pleinement la caméra.
Fiche technique Arlo Pro 6
|Type de caméra
|Fixe
|Utilisation
|Extérieur, Intérieur
|Angle de vue horizontale
|160°
|Mode nuit
|Oui (en couleur)
|Détection de mouvement
|Oui
|Nombre de caméras
|1
|Type de caméra
|Fixe
|Format caméra
|Cube
|Utilisation
|Extérieur, Intérieur
|Capteur
|1/2,7" CMOS 2K
|Angle de vue horizontale
|160°
|Température de fonctionnement
|-20°C à 45°C
|Alimentation électrique par câble Ethernet (POE)
|Non
|Définition streaming vidéo
|2K+ HDR (2560 x 1440 pixels)
|Fréquence d'images
|24 images/sec
|Zones de masquage
|Oui
|Mode nuit
|Oui (en couleur)
|Portée capteur infrarouge
|7.5m
|Alarme
|Oui
|Détection de mouvement
|Oui
|Assistant vocal compatible
|Alexa, Siri, Google Gemini
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Homekit, Google Home
|Cloud
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
|Ethernet
|Non
|Bluetooth
|Oui
|Zigbee
|Non
|Hauteur
|87mm
|Largeur
|52mm
|Profondeur
|79mm
|Haut-parleur intégré
|Oui
|Microphone intégré
|Oui
|Indicateur LED
|Oui