On ne note pas de bruit sur l'image, ce qui est une très bonne chose. Les visages sont reconnaissables à environ 10 - 12 mètres de la caméra, pas au-delà.

De nuit, avec une image en noir et blanc, la qualité est convenable. Cependant, au vu de la faible puissance du projecteur LED, n'activez pas le mode couleur, si vous souhaitez conserver une qualité optimale.