Enfin, certains s'étonneront peut-être de l'absence de compatibilité 5G. Dans les faits, ce n'est pas un vrai manque. La 4G suffit largement pour consulter les flux vidéo, recevoir des notifications ou déclencher un visionnage ponctuel en direct. Encore faut-il que la couverture soit au rendez-vous. Avant d'investir dans ce type de caméra, mieux vaut en effet vérifier que l'emplacement choisi est bien couvert en 4G par votre opérateur. Sans quoi, la promesse d'autonomie pourrait vite se transformer en source de frustration.

Autonomie : le solaire passe enfin à la vitesse supérieure

Autre élément clé pour une caméra de vidéosurveillance réellement autonome : le panneau solaire. Sur le papier, la proposition de Tapo est séduisante. La C665G embarque une batterie de 10 000 mAh associée à un système de recharge solaire censé lui permettre de fonctionner en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. TP-Link avance qu'environ 45 minutes de soleil direct pourraient suffire à couvrir une journée d'usage classique. Dans la pratique, tout dépend évidemment du contexte : fréquence des détections, nombre de consultations en direct, ensoleillement réel… et exposition du panneau.

Installée plein nord, au fond d'un jardin de banlieue parisienne et bien éloignée de mon réseau Wi-Fi, la caméra s'est pourtant montrée capable de se recharger seule (mode 4K à 15 images par seconde), y compris en plein hiver (sauf pendant les épisodes neigeux, la couche de neige empêchant toute recharge). En revanche, dès que l'on active l'enregistrement permanent 24/7, la consommation grimpe fortement et le panneau solaire ne suffit plus à compenser. Le retour des beaux jours et, idéalement, une exposition plein sud devrait corriger le tir, comme nous l'avions déjà constaté lors de notre test de la Tapo C660 Kit, parfaitement orientée.