La caméra est compacte, sobre, et « sérieuse » visuellement. Elle ne cherche pas l’effet gadget, plutôt une présence discrète sur une façade. Le format est bien pensé pour une installation extérieure : assez petit pour ne pas attirer l’œil, assez costaud pour inspirer confiance.

Le support est l’un des meilleurs points du produit. Il permet de fixer la caméra sur un mur, sous un toit, et d’obtenir un cadrage propre sans lutter contre la mécanique. Dans la vraie vie, rien n’est parfaitement droit : on finit souvent avec une caméra un peu de travers ou un angle trop bas. Ici, on a de la marge d’ajustement, et ça change la qualité de l’expérience.