L'organisation d'un séjour loin de chez soi ne se limite pas à la préparation des bagages ou à la planification du voyage. La question de la sécurité du logement principal doit figurer en bonne place dans la liste des priorités avant le départ. Si la perspective d'un voyage suscite l'enthousiasme, elle ne doit pas faire oublier que notre domicile reste vulnérable durant cette absence prolongée.

Les statistiques le démontrent régulièrement : les logements inoccupés attirent les convoitises, surtout lorsque l'environnement immédiat trahit cette vacance. Avant de fermer la porte à double tour, il convient donc de réfléchir aux moyens techniques disponibles pour garder un œil sur son foyer, où que l'on soit.