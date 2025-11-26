On ne vous liste pas toutes les menaces découvertes, mais le en rapport une plus insidieuse encore. Il s'agit des stalkerware, ces logiciels de traque installés physiquement sur un appareil pour surveiller l'emplacement, les messages et les appels de la victime. S'ils sont vendus comme des outils de « contrôle parental », ils sont fréquemment utilisés dans des contextes de violences conjugales. Selon Kaspersky, près de 31 000 utilisateurs dans le monde auraient été ciblés en 2023, dont environ 330 en France.