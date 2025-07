Installée sur des téléphones Android à l’insu de leurs propriétaires, l’application Catwatchful permettait de surveiller à distance une grande partie de leur activité. Messages, photos, localisation en temps réel, microphone, caméra, tout était transmis vers un tableau de bord en ligne accessible uniquement à la personne ayant installé l’application. Officiellement présentée comme un outil de contrôle parental, elle a rapidement été classée comme stalkerware en raison de sa distribution hors boutique officielle, de son invisibilité revendiquée et des usages qu’elle permettait. Mais la discrétion affichée par le service n’a pas résisté à un défaut majeur dans son infrastructure, qui a récemment exposé plus de 62 000 comptes, les données issues de 26 000 téléphones et, au passage, l’identité de son propre administrateur.