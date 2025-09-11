Hanandano

Salut Alexandre, je suis un peu embêté, il n’y a aucune source externe ou citation directe dans l’article.

J’aimerai bien comprendre cette histoire de « […] une quatrième alerte, rien qu’en 2025, a été envoyée par Apple aux propriétaires d’iPhone. Ces derniers sont menacés par des logiciels espions comme Pegasus. »

Ce sont tous les propriétaires d’iPhone ou alors y’a un problème de formulation ? Parce que je n’ai rien reçu.

En regardant le site du CERT-FR (Rapport menaces et incidents - CERT-FR) je comprends qu’il s’agit d’une 4e campagne de notification mais ciblée uniquement pour les utilisateurs concernés.

Le rapport montre juste qu’Apple prévient ses clients (ce qui n’est pas le cas sur Android sauf erreur) s’ils sont la cible d’une attaque ou l’ont été. Pas que les iPhone ou Apple sont particulièrement visés. La grande majorité des utilisateurs n’est pas concernée par ces attaques, qui ciblent essentiellement des profils à risque selon Apple et le CERT-FR

Ces attaques complexes ciblent des individus pour leur statut ou leur fonction : journalistes, avocats, militants, hommes politiques, hauts fonctionnaires, membres de comités de direction de secteurs stratégiques, etc.

ref: À propos des notifications de menace Apple et de la protection contre les logiciels espions mercenaires - Assistance Apple (FR)

et Rapport menaces et incidents - CERT-FR