fabisoft2

Non, espionner et transmettre des données confidentielles ne lamine pas la batterie. Un numéro de carte bleue, c’est quelques octets, pas plus !

Non, ça ne provoque pas non plus des temps de chargement excessifs, et non ça ne bouffe pas tout le stockage.

Pour rappel, le but d’un logiciel espion est de rester actif le plus longtemps possible et donc de passer inaperçu !

Mettre à jour le téléphone, ne pas installer n’importe quoi et vérifier la liste des applis installées est déjà pas mal.