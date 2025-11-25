Les cibles privilégiées de ces attaques sont des personnalités à haut profil : responsables gouvernementaux, militaires, personnels politiques et membres d'organisations de la société civile aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.​

La CISA recommande aux personnes susceptibles d'être en ligne de mire d'adopter plusieurs mesures concrètes, à commencer par le chiffrement de bout en bout des communications. L'agence préconise d'activer l'authentification FIDO résistante au phishing et d'abandonner l'authentification par SMS, jugée trop vulnérable aux interceptions. L'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe et la mise en place d'un code PIN sont également conseillées.​

Sur iPhone, la CISA suggère de mettre en place le mode Lockdown, de s'inscrire au proxy iCloud Private Relay et de restreindre les permissions des applications sensibles. Sur Android, elle recommande de choisir des constructeurs ayant un bon historique en matière de sécurité, de n'utiliser les RCS que si le chiffrement est présent, de choisir l'option de protection renforcée de Safe Browsing dans Chrome et de vérifier que Google Play Protect est bien activé.

Il est intéressant de noter que l'agence déconseille par ailleurs l'usage de VPN personnels en affirmant : "Beaucoup de fournisseurs de VPN gratuits et commerciaux appliquent des politiques de sécurité et de confidentialité discutables." On le sait, plusieurs états du pays mènent une lutte contre le VPN. Il est aussi vrai que de nombreuses applications se présentant comme des VPN gratuits ne sont que des chevaux de Troie. En pratique, l'idée est surtout de s'assurer que la politique no-log a été confirmée par des audits externes.