Dans le détail, les chercheurs d’ESET ont identifié deux nouvelles familles de logiciels espions Android, baptisées Android/Spy.ProSpy et Android/Spy.ToSpy.

La première s’attaque directement aux utilisateurs et utilisatrices de Signal en se présentant comme un « Signal Encryption Plugin », censé renforcer le chiffrement de l’application. Ce module n’existe évidemment pas dans l’écosystème officiel de Signal, et les pirates le diffusent via des sites frauduleux qui reprennent l’identité visuelle et parfois le nom de domaine de la messagerie pour paraître crédibles.

Une fois installé, le faux plugin exige un large accès aux données du téléphone. Il peut ainsi envoyer vers des serveurs contrôlés par les attaquants des informations détaillées sur l’appareil, les messages SMS, les contacts, la liste des applications présentes, ainsi que différents types de fichiers (documents, photos, vidéos ou archives).

Pour se rendre quasiment invisible, ProSpy s’appuie sur un module d’Android appelé activity-alias . Cette fonction permet à une application de modifier son nom et son icône sans mise à jour. Le malware s’en sert pour se rebaptiser « Play Services » après installation, ce qui le fait passer pour un composant système anodin. Lorsqu’un utilisateur tente d’ouvrir cette nouvelle icône, il est aussitôt redirigé vers l’application Signal déjà présente sur l’appareil ou, si elle n’est pas installée, vers le site officiel signal.org.