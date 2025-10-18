Si l'argent à sortir pour solder cette affaire est finalement beaucoup moins important qu'attendu, il faut noter que la cour a tout de même suivi une demande de Meta. Elle a ainsi ordonné une injonction permanente imposée à NSO Group de ne plus cibler les utilisateurs de WhatsApp.

Pour rappel, Meta avait à l'époque réagi aux révélations des journalistes en dévoilant la surveillance qui était faite de 1 400 utilisateurs de son service de messagerie. Aujourd'hui, NSO est passé dans les mains d'investisseurs américains, même si l'entreprise est toujours installée en Israël, et reste sous l'œil des autorités publiques locales.

L'enquête conjointe de plusieurs grands journaux et publiée en juillet 2021 qui avait lancé l'affaire révélait que près de 50 000 personnes pouvaient avoir été espionnées à travers la planète grâce au logiciel Pegasus.