Car en réalité, le fonctionnement des modules de surveillance du dark web tels qu’intégrés aux offres des suites de sécurité est beaucoup plus terre à terre que ce que les slogans veulent bien laisser entendre. L’utilisateur ou l’utilisatrice indique les éléments à surveiller, le plus souvent des adresses mail, parfois des numéros de téléphone, de carte bancaire, voire de carte d’identité ou de passeport. De son côté, le service compare régulièrement ces identifiants à un stock de bases issues de fuites de données. Lorsqu’il trouve une correspondance, il déclenche une alerte et déroule le triptyque classique, changement de mot de passe, activation de l’authentification multifacteur, vérification des autres comptes qui utilisent la même combinaison d’identifiants.

On rappellera au passage que parler de surveillance du dark web est assez flatteur, mais que personne ne peut prétendre avoir une vue exhaustive sur l’ensemble des forums, marchés, canaux privés, fichiers échangés entre groupes de cybercriminels. On parle surtout de sources connues et de dumps qui circulent largement. Certaines bases viennent de piratages rendus publics, d’autres ont été revendues sur des places de marché fréquentées, d’autres encore tournent depuis des années entre différents acteurs et finissent par remonter jusqu’à ces services. À cela s’ajoutent parfois quelques sources plus institutionnelles et des projets spécialisés dans l’indexation de fuites.

Dans tous les cas, l’outil ne scrute pas vos données en temps réel sur le dark web au sens littéral. Il n’explore pas chaque recoin obscur d’Internet en quête de votre nom. Il compare des informations que vous lui avez volontairement soumises à des collections de données déjà en circulation, avec un décalage temporel plus ou moins important. En clair, entre le moment où une base est volée, puis revendue à tour de bras, et le moment où vous l’apprenez, il peut se passer des semaines, des mois, voire plus. Certaines fuites ne seront d’ailleurs jamais diffusées à grande échelle et resteront de facto hors d’atteinte pour ce type de veille.

On travaille donc avec un périmètre forcément incomplet, mais pas inutile pour autant. Lorsque votre adresse mail ressort dans un dump lié à un service en ligne, l’alerte arrive, vous changez le mot de passe, vous activez la double authentification, vous passez en revue les autres comptes potentiellement exposés. Pour celles et ceux qui ne consultent jamais spontanément des bases de fuites, c’est souvent le seul signal qui évite de laisser traîner des identifiants compromis pendant des années.