La rentrée s'accompagne souvent de bonnes résolutions numériques, et Intego en profite pour proposer sa remise la plus généreuse de l'année sur sa suite de sécurité Mac. Jusqu'au 30 septembre, la formule Complete d'Intego ONE tombe à 39,99 € pour la première année, soit deux fois moins cher que son tarif habituel.
Lancée en avril 2026 pour remplacer l'ancienne gamme X9, Intego ONE regroupe désormais l'ensemble des outils de protection de l'éditeur dans une application unique pensée pour macOS. La formule Complete, la plus aboutie du catalogue, associe un antivirus en temps réel, un pare-feu bidirectionnel, l'outil de nettoyage SmartClean et un VPN utilisable aussi bien sur le Mac que sur iPhone. Grâce à cette campagne de rentrée, il est possible de profiter de cette suite via cette offre de rentrée chez Intego pour 39,99 € la première année au lieu de 79,99 €, une remise deux fois plus importante que celle habituellement réservée aux nouveaux abonnés.
Cette offre s'adresse en priorité aux étudiants, aux parents et aux enseignants qui remettent à plat leurs usages numériques à la rentrée et cherchent une protection complète sans multiplier les abonnements séparés.
Pourquoi choisir Intego ONE Complete ?
- Remise exceptionnelle : 50 % de réduction sur la première année, contre 25 % habituellement proposé aux nouveaux abonnés, ramenant le tarif à 39,99 € au lieu de 79,99 €.
- Suite tout-en-un : antivirus, pare-feu bidirectionnel, SmartClean et VPN réunis dans une seule application, le VPN restant aussi accessible depuis un iPhone.
- Garantie sans risque : 30 jours satisfait ou remboursé pour tester la suite avant de s'engager sur l'année complète.
Une protection pensée pour l'écosystème Apple à la rentrée
Concrètement, Intego ONE Complete combine une détection des menaces en temps réel avec un pare-feu qui surveille chaque connexion entrante et sortante, application par application.
Dans son test consacré à Intego One, la rédaction Clubic relève une détection de 100 % sur 405 échantillons de malwares macOS lors de l'évaluation AV-TEST de mars 2026, avec une note maximale de 6/6 en protection, performance et utilisation.
Le VPN intégré à la formule Complete permet, de son côté, de chiffrer sa connexion sur les réseaux Wi-Fi publics, un usage fréquent pour un étudiant qui travaille depuis un campus ou une bibliothèque.
SmartClean complète l'ensemble en supprimant les fichiers inutiles pour libérer de l'espace disque, un point utile en période de rentrée quand les documents s'accumulent.
Face à Bitdefender et Norton : ce qu'apporte Intego ONE Complete
Contrairement aux suites multiplateformes de la concurrence, Intego mise sur une conception exclusivement pensée pour macOS plutôt que sur un portage adapté depuis Windows.
Cette spécialisation se traduit par une intégration plus poussée au système, mais elle exclut de fait toute protection pour un PC Windows ou une tablette Android.
✅ Les points forts
- Suite conçue nativement pour macOS, avec une intégration fine au système
- Détection de 100 % sur les échantillons macOS testés par AV-TEST en mars 2026, avec une note de 6/6 chez le laboratoire indépendant
- VPN inclus dans la formule Complete, utilisable sur Mac comme sur iPhone
- Remise de 50 % sur la première année, deux fois plus importante que l'offre habituellement proposée
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester la suite sans engagement définitif
❌ Les limites
- Renouvellement automatique à 79,99 € par an à l'issue de la première année promotionnelle
- Pare-feu parfois envahissant lors de la première utilisation, avec de nombreuses alertes à valider
- Consommation mémoire élevée lors des analyses complètes, autour de 1,3 Go de RAM selon le test Clubic
- Aucune couverture pour les appareils Windows ou Android, hormis le VPN accessible depuis iPhone
Intego ONE Complete à 39,99 € au lieu de 79,99 € : l'offre de rentrée reste disponible jusqu'au 30 septembre chez Intego
À 39,99 € la première année, Intego ONE Complete profite de la remise la plus élevée observée depuis son lancement en avril 2026, loin devant les 25 % habituellement accordés aux nouveaux abonnés. L'offre s'adresse en priorité aux utilisateurs Mac qui veulent regrouper antivirus, pare-feu, VPN et nettoyage dans une seule application, sans jongler entre plusieurs abonnements distincts.
Les étudiants et les familles équipées en produits Apple y trouveront un argument tarifaire solide pour sécuriser leur rentrée numérique, à condition d'anticiper le renouvellement automatique à 79,99 € l'an prochain. Les foyers équipés en PC Windows ou en smartphones Android devront en revanche se tourner vers une suite multiplateforme pour couvrir l'ensemble de leurs appareils.
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