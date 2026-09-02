Lancée en avril 2026 pour remplacer l'ancienne gamme X9, Intego ONE regroupe désormais l'ensemble des outils de protection de l'éditeur dans une application unique pensée pour macOS. La formule Complete, la plus aboutie du catalogue, associe un antivirus en temps réel, un pare-feu bidirectionnel, l'outil de nettoyage SmartClean et un VPN utilisable aussi bien sur le Mac que sur iPhone. Grâce à cette campagne de rentrée, il est possible de profiter de cette suite via cette offre de rentrée chez Intego pour 39,99 € la première année au lieu de 79,99 €, une remise deux fois plus importante que celle habituellement réservée aux nouveaux abonnés.

Cette offre s'adresse en priorité aux étudiants, aux parents et aux enseignants qui remettent à plat leurs usages numériques à la rentrée et cherchent une protection complète sans multiplier les abonnements séparés.