Cette offre de rentrée vous aide à renforcer votre cybersécurité en 2026. Elle vous permet également d’économiser. Vous obtenez jusqu’à - 71 %* de réduction sur votre première année d’abonnement par rapport au prix de renouvellement.
Norton vous aide à gagner en cybersécurité sans vous ruiner. Une offre comportant 5 € de réduction supplémentaire sur votre abonnement à Norton 360 Deluxe ou Norton 360 Advanced est disponible.
Découvrez comment ces suites de cybersécurité vous épaulent au quotidien sur votre smartphone, votre ordinateur comme votre tablette.
Les points forts de Norton 360 :
- VPN compris
- Protection contre les escroqueries en ligne
- Jusqu’à 5 appareils simultanément connectés
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Placez votre rentrée 2026 sous le signe de la cybersécurité
Les rentrées scolaires et universitaires de cette année 2026/2027 approchent. C’est le bon moment pour vous équiper avec une suite de cybersécurité Norton.
Dans Norton 360 Deluxe comme Norton 360 Advanced, la fonctionnalité de Protection contre les escroqueries en ligne est incluse.
Elle comprend une intelligence artificielle. Par exemple, elle vous aide à différencier les mails légitimes des courriels frauduleux. Norton Genie vous épaule pour détecter de faux mails émanant du CROUS.
La protection contre les escroqueries vous aide à identifier les sites Web incertains, par exemple une fausse annonce de logement étudiant. En cas de doute sur une annonce ou un message, vous pouvez demander l'avis de Norton Genie, votre assistant IA intégré.
Norton vous aide également à renforcer la sécurité de vos mots de passe. Son Gestionnaire de mots de passe est compris dans les suites de cybersécurité Norton 360 Deluxe comme Norton 360 Advanced.
Vous pouvez enregistrer vos mots de passe dans votre coffre-fort chiffré. Norton les retient pour vous. Si vous souhaitez modifier un mot de passe ou créer un identifiant robuste, sollicitez le générateur.
Norton m’aide à protéger mes appareils connectés
Les suites de cybersécurité Norton 360 Deluxe et Norton 360 Advanced sont compatibles avec vos appareils du quotidien. Cela inclut les ordinateurs sous macOS ou Windows, les smartphones sous Android et iOS, et les tablettes.
Parmi leurs points communs se trouve le regroupement de fonctionnalités de cybersécurité majeures. Par exemple, ces suites vous aident à lutter contre les virus, y compris les rançongiciels.
Parmi les différences notables, Norton 360 Deluxe inclut 50 Go de sauvegarde cloud, contre 200 Go avec Norton 360 Advanced. Ces sauvegardes permettent de conserver des fichiers dans un cloud pour les ordinateurs sous Windows1.
Norton 360 Advanced ajoute des fonctionnalités protectrices face aux déboires du quotidien. Vous pouvez être aidé avec l’Aide à la restauration de l’identité, face aux usurpations d’identité en ligne.
Pour vous aider dans votre choix, l'avis indépendant de Clubic sur la suite de cybersécurité Norton 360 Advanced est consultable.
Économisez davantage grâce à l'offre en cours
La promotion incluant 5 € de réduction supplémentaire pour ces suites de cybersécurité court jusqu’au 31 août 2026 :
- Norton 360 Deluxe à 2,92 €/mois (1 an) à - 68 %*
- Norton 360 Advanced à 3,33 €/mois (1 an) à - 71 %*
Les réductions valables pour la première année d’abonnement sont calculées sur le prix de renouvellement. Les conditions complètes sont disponibles sur le site Web de Norton.
Norton 360 Deluxe est disponible à 34,99 € pour votre première année d'abonnement. Norton 360 Advanced vous est proposé à 39,99 € pour vos 12 premiers mois de souscription.
Chaque abonnement inclut un renouvellement automatique. Il est notamment possible de le moduler depuis votre compte Norton.
Le service client francophone de Norton est joignable par mail, 24h/24, 7j/7. Vous pouvez également le contacter par téléphone aux horaires indiqués sur le site Web de Norton. 60 jours de garantie satisfait ou remboursé vous accompagnent avec une souscription annuelle.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
1 La Sauvegarde cloud est disponible pour tous les ordinateurs sous Windows, hors mode S, ou fonctionnant avec un processeur ARM.
*Offre pour la 1ère année valable jusqu'au 31.08.26. Économie par rapport au prix de renouvellement. Voir conditions.