Les rentrées scolaires et universitaires de cette année 2026/2027 approchent. C’est le bon moment pour vous équiper avec une suite de cybersécurité Norton.

Dans Norton 360 Deluxe comme Norton 360 Advanced, la fonctionnalité de Protection contre les escroqueries en ligne est incluse.

Elle comprend une intelligence artificielle. Par exemple, elle vous aide à différencier les mails légitimes des courriels frauduleux. Norton Genie vous épaule pour détecter de faux mails émanant du CROUS.

La protection contre les escroqueries vous aide à identifier les sites Web incertains, par exemple une fausse annonce de logement étudiant. En cas de doute sur une annonce ou un message, vous pouvez demander l'avis de Norton Genie, votre assistant IA intégré.