Norton vous évite de démultiplier les abonnements. Ses suites de cybersécurité Norton 360 Deluxe et Norton 360 Advanced sont en réduction. Économisez 5 € supplémentaires avant le 31 août 2026 sur votre première année d’abonnement.
Votre abonnement à votre suite Norton 360 Deluxe est disponible à 34,99 € pour un an avec la promotion en cours. Vos 12 premiers mois de souscription à Norton 360 Advanced chutent à 39,99 €.
Vous pouvez vous équiper à moindres frais avec l’une de ces suites comportant un antivirus, un contrôle parental, un gestionnaire de mots de passe et un VPN.
Les points forts de Norton 360 :
- VPN compris
- Jusqu’à 10 appareils simultanément connectés
- Aide à la restauration de l'identité comprise avec Norton 360 Advanced
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Les suites de Norton cumulent des outils utiles à prix réduits
Des fonctionnalités communes qui vous aident quotidiennement
Norton 360 Deluxe et Norton 360 Advanced sont des suites développées pour vous aider à renforcer votre cybersécurité. Cela se matérialise par un antivirus.
Norton vous aide à détecter les menaces en ligne et à les éliminer. Son module de protection contre les escroqueries en ligne emploie l’IA. Il vous accompagne face aux tentatives d’hameçonnage par des liens vérolés dans vos mails et vos SMS.
Votre assistant Norton Genie vous aide à bloquer les boutiques en ligne frauduleuses et les sites Web n’inspirant pas confiance. Votre rentrée 2026 est placée sous le signe de la sérénité.
En cas de doute, vous pouvez également poser des questions à votre assistant Norton Genie. Par exemple, il est aussi en mesure de vous donner de bons conseils de cybersécurité.
Pour les plus jeunes, Norton 360 Deluxe et Norton 360 Advanced intègrent un Contrôle parental. Il est fonctionnel sur les ordinateurs sous Windows (hors mode S et processeur ARM), ainsi que les smartphones sous Android ou iOS.
Ce Contrôle parental est simple à paramétrer pour les parents. Vous pouvez affiner les réglages au gré de vos besoins, par exemple en modifiant la durée de temps d'écran autorisée par jour. Vous pouvez affiner le paramétrage au gré de vos besoins. Par exemple, en changeant la durée initiale de temps d’écran autorisé par jour.
Norton vous aide à accroître votre confidentialité en ligne
Vos préférences en ligne doivent être protégées. Norton vous y aide avec son VPN, qui est compris dans les suites Norton 360 Deluxe comme Norton 360 Advanced.
Prenant désormais en charge certains modèles de Smart TV, ce réseau virtuel privé est aussi présent pour vos appareils du quotidien.
Utilisez-le sur votre ordinateur sous macOS ou Windows, votre smartphone sous Android ou iOS, ou votre tablette. Le bon réflexe est de vous connecter à l’un de ses serveurs avant chaque navigation en ligne.
Vos informations sont chiffrées par le VPN de Norton, ce qui vous aide à préserver votre confidentialité en ligne. Enfin, un gestionnaire de mots de passe est inclus dans ces suites de cybersécurité.
Cela vous évite de répéter les mêmes mots de passe entre différents comptes. Norton vous aide à générer des identifiants robustes, les retient pour vous, et les conserve en toute sécurité.
Lisez l’avis indépendant disponible pour la suite de cybersécurité Norton 360 Advanced.
Voici comment bénéficier de la campagne promotionnelle en cours
Abonnez-vous à l’une de ces deux suites de cybersécurité d’ici au 31 août 2026 :
- Norton 360 Deluxe à 2,92 €/mois (1 an) à - 68 %*
- Norton 360 Advanced à 3,33 €/mois (1 an) à - 71 %*
Vous pourrez profiter d’une réduction de 5 € supplémentaire calculée sur le prix de renouvellement. Toutes les conditions sont disponibles sur le site internet de Norton.
Norton 360 Deluxe vous revient donc à 34,99 € pour vos 12 premiers mois d’abonnement. Norton 360 Advanced est disponible à 39,99 € pour votre première année de souscription.
Votre abonnement est automatiquement renouvelé par Norton. Vous pouvez ajuster ce paramètre selon votre souhait depuis votre compte Norton.
Tout abonnement annuel inclut une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours. À toutes fins utiles, le service client de Norton est disponible pour vous répondre. Le contact peut être établi par mail, 24/7, ou par téléphone aux horaires ouvrés. Cerise sur le gâteau, il est francophone.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
*Offre pour la 1ère année valable jusqu'au 31.08.26. Économie par rapport au prix de renouvellement. Voir conditions.