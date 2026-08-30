Norton 360 Deluxe et Norton 360 Advanced sont des suites développées pour vous aider à renforcer votre cybersécurité. Cela se matérialise par un antivirus.

Norton vous aide à détecter les menaces en ligne et à les éliminer. Son module de protection contre les escroqueries en ligne emploie l’IA. Il vous accompagne face aux tentatives d’hameçonnage par des liens vérolés dans vos mails et vos SMS.

Votre assistant Norton Genie vous aide à bloquer les boutiques en ligne frauduleuses et les sites Web n’inspirant pas confiance. Votre rentrée 2026 est placée sous le signe de la sérénité.

En cas de doute, vous pouvez également poser des questions à votre assistant Norton Genie. Par exemple, il est aussi en mesure de vous donner de bons conseils de cybersécurité.