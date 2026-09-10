Les arnaques sont de mieux en mieux ficelées, notamment avec l’aide malheureuse de l’IA. Les fautes d’orthographe et les pales imitations de logos deviennent de plus en plus rares.

Avec sa fonctionnalité Web Guard aide à bloquer les annonces frauduleuses que vous pouvez rencontrer sur internet. Cela peut vous éviter de tomber dans le piège d’un faux portail d’université par exemple.

En cette période de rentrée universitaire, les arnaques à la bourse se démultiplient. Avast Premium Security intègre l’Email Guard pour dénicher les e-mails malicieux. Cela vous aide concrètement à identifier de potentielles attaques par phishing.

Les escroqueries concernant les fausses livraisons continuent de sévir en cette rentrée 2026. Pour vous éviter de recevoir ces faux SMS, la fonctionnalité SMS Guard d'Avast Premium Security aide à bloquer ces communications avant même qu'elles ne vous parviennent.

Votre Assistant Avast se tient prêt à répondre à toutes vos questions en termes de cybersécurité selon votre souhait.

Si vous souhaitez ajouter une couche de sécurité en ligne supplémentaire, la suite Avast Ultimate est plus complète. Elle intègre notamment le gestionnaire de mots de passe Avast Passwords et le réseau virtuel privé Avast SecureLine VPN.

Pour vous aider à faire votre choix, Clubic a testé en toute indépendance la suite de cybersécurité Avast Ultimate et vous partage son avis.