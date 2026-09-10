Le mois de septembre n’est pas seulement celui de la rentrée scolaire. Les pirates en ligne en profitent également pour vous cibler de différentes manières. En plus de bons réflexes, des solutions de cybersécurité existent pour vous aider à détecter les arnaques en ligne.
Avast a développé une solution dédiée à la détection des arnaques en ligne. Celles-ci prennent différentes formes et agissent par mail, votre navigateur Web, ou encore par SMS.
Pour vous aider au quotidien tout en faisant des économies en cette période clé, Avast a une offre à vous proposer.
Vous pouvez obtenir - 70 %* de réduction pour votre première année d’abonnement à Avast Premium Security. Cette offre spéciale est également disponible pour la suite de cybersécurité Avast Ultimate.
Avast vous aide à vous prémunir des arnaques en ligne
Les pirates en ligne font également leur rentrée
La rentrée de septembre 2026 est en cours. Vous avez certainement songé au bon état de votre ordinateur, de votre smartphone, voire de votre système de stockage pour entamer au mieux cette période clé.
Pour autant, ne faites pas l’impasse sur vos logiciels, qui plus est pour lutter contre les arnaques en ligne.
Ces faits actent qu’une simple prévention contre les fraudes en ligne ne suffit plus. Vérifier qu'une adresse est sécurisée sur votre navigateur Web reste un bon réflexe. Néanmoins, une prévention en amont est nécessaire.
Dans cette perspective, une suite telle qu’Avast Premium Security a toute sa place dans votre liste de rentrée 2026.
Cette solution est développée par Avast pour vous aider à intercepter les arnaques avant qu’elles ne vous atteignent.
Une détection renforcée avec Avast Premium Security
Les arnaques sont de mieux en mieux ficelées, notamment avec l’aide malheureuse de l’IA. Les fautes d’orthographe et les pales imitations de logos deviennent de plus en plus rares.
Avec sa fonctionnalité Web Guard aide à bloquer les annonces frauduleuses que vous pouvez rencontrer sur internet. Cela peut vous éviter de tomber dans le piège d’un faux portail d’université par exemple.
En cette période de rentrée universitaire, les arnaques à la bourse se démultiplient. Avast Premium Security intègre l’Email Guard pour dénicher les e-mails malicieux. Cela vous aide concrètement à identifier de potentielles attaques par phishing.
Les escroqueries concernant les fausses livraisons continuent de sévir en cette rentrée 2026. Pour vous éviter de recevoir ces faux SMS, la fonctionnalité SMS Guard d'Avast Premium Security aide à bloquer ces communications avant même qu'elles ne vous parviennent.
Votre Assistant Avast se tient prêt à répondre à toutes vos questions en termes de cybersécurité selon votre souhait.
Si vous souhaitez ajouter une couche de sécurité en ligne supplémentaire, la suite Avast Ultimate est plus complète. Elle intègre notamment le gestionnaire de mots de passe Avast Passwords et le réseau virtuel privé Avast SecureLine VPN.
Pour vous aider à faire votre choix, Clubic a testé en toute indépendance la suite de cybersécurité Avast Ultimate et vous partage son avis.
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Les économies sont au rendez-vous avec votre réduction de - 70 %* pour votre première année d’abonnement à l’une de ces suites.
Cela vous permet d’obtenir Avast Premium Security à partir de 1,82 € par mois au lieu de 6,08 € par mois pendant un an. Cela inclut deux appareils connectés simultanément.
Avast Ultimate est disponible dès 2,62 € par mois au lieu de 8,75 € par mois pour deux appareils simultanément connectés durant un an.
Une réduction de - 70 %* est également disponible pour un an d'abonnement et 10 appareils simultanément connectés.
Le service client francophone d’Avast reste disponible pour vous répondre par chat ou par mail, 24/7. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé accompagnent votre achat.
La version gratuite de ce logiciel est déjà proche de la perfection, mais cette édition Premium va encore plus loin en ajoutant des fonctionnalités hautement appréciables, telles que la protection anti-ransomware, un pare-feu intelligent, et la mise à jour automatique des applications. C'est un excellent antivirus payant que vous pouvez essayer gratuitement pendant 30 jours en version d'essai !
- Protection multicouche en temps réel
- Mises à jour en streaming instantanées
- Faible impact sur les performances
- Licence payante après essai
- Paramètres avancés complexes
- Consommation disque pour sandbox
*Offre pour la 1ère année valable jusqu’au 15.09.26. Économie par rapport au prix de renouvellement. Voir conditions.