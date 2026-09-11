Un Mac acheté à la rentrée représente souvent un investissement que l’on espère garder plusieurs années. Intego ONE Complete tombe à 2,71 €/mois pendant deux ans avec 50 % de remise, en réunissant sécurité, nettoyage et confidentialité pour accompagner la machine au quotidien.
Un Mac neuf n’a pas besoin d’être « sauvé » dès le premier jour, mais il gagne à être entretenu dès le départ si vous comptez le garder longtemps. La formule Complete réunit antivirus en temps réel, pare-feu, SmartClean et VPN, avec une app iPhone incluse pour sécuriser les connexions et vérifier certains réglages iOS.
La campagne Back to School permet de profiter de l’offre Intego ONE Complete à -50 % pour la rentrée sur deux ans. L’objectif n’est pas de prolonger le matériel, mais d’éviter qu’un Mac encore performant ne devienne pénible à utiliser à cause de fichiers inutiles ou d’un problème logiciel.
Intego ONE Complete est proposé à 2,71 €/mois pendant 2 ans chez Intego dans le cadre de l’offre Back to School à -50 %.
Pourquoi choisir Intego ONE Complete ?
- Protection dès le départ : L’antivirus surveille les menaces en temps réel et le pare-feu contrôle les applications qui se connectent à Internet. La sécurité est ainsi en place avant le premier incident.
- Entretien intégré : SmartClean sert à libérer de l’espace, désinstaller proprement des applications et repérer les processus gourmands. C’est surtout utile pour limiter l’accumulation de fichiers et logiciels inutiles.
- Mac et iPhone réunis : La formule Complete couvre ici un Mac et un iPhone sous le même abonnement. Sur l’iPhone, Intego ajoute le VPN, des contrôles du Wi-Fi et des indications sur certains réglages de sécurité iOS.
Protéger un Mac neuf sans attendre qu’il commence à poser problème
Le bon réflexe n’est pas d’attendre que la machine ralentisse ou qu’une alerte apparaisse pour s’occuper de son entretien logiciel. L’antivirus surveille les fichiers et applications, SmartClean aide à récupérer du stockage et le VPN prend surtout son sens sur un campus, dans un hôtel ou sur un Wi-Fi que vous ne maîtrisez pas.
Dans notre comparatif des meilleurs antivirus pour Mac, Intego ONE occupe la première place en 2026, tandis que notre test relève une base antivirus sérieuse et un VPN convaincant, avec un moteur anti-malware qui peut toutefois être lourd en mémoire. La formule vise donc surtout les étudiants, indépendants et familles qui viennent d’investir dans un Mac et préfèrent centraliser sécurité, entretien et confidentialité.
- Interface claire, moderne et agréable à prendre en main
- Suite enfin mieux intégrée qu’au temps des modules séparés
- Base antivirus sérieuse
- Pare-feu trop directif au premier lancement
- Interface claire, moderne et agréable à prendre en main
- Suite enfin mieux intégrée qu’au temps des modules séparés
- Base antivirus sérieuse
- Pare-feu trop directif au premier lancement
Une suite utile sur la durée, mais pas une assurance-vie pour votre Mac
Intego peut contribuer à garder un environnement logiciel propre et surveillé, ce qui est cohérent si vous partez sur plusieurs années d’usage alors que les tensions sur la mémoire pèsent sur les prix de l’informatique. En revanche, la suite ne ralentit pas l’usure de la batterie, ne répare aucun composant et sera moins pertinente si vous cherchez seulement un antivirus minimal ou une protection réellement multiplateforme.
✅ Les points forts
- Antivirus, pare-feu, SmartClean et VPN dans un seul abonnement.
- Formule Complete couvrant ici 1 Mac et 1 iPhone, sans abonnement iPhone supplémentaire.
- Remise Back to School de 50 % sur deux ans à 2,71 €/mois.
- Intego ONE classé premier du comparatif Clubic des antivirus pour Mac en 2026.
❌ Les limites
- Ne prolonge pas la durée de vie matérielle du Mac et ne remplace ni les sauvegardes ni les mises à jour.
- Moteur anti-malware parfois gourmand en mémoire et pare-feu assez directif au premier lancement selon le test Clubic.
- Moins pertinent si vous n’utilisez ni le VPN ni SmartClean, ou si vous devez protéger surtout Windows et Android.
Avant de vous engager sur deux ans, vérifiez encore la disponibilité de l’offre Back to School Intego ONE Complete à 2,71 €/mois chez Intego.
Pour un Mac neuf acheté à la rentrée, l’intérêt d’Intego ONE Complete tient moins à l’idée de « faire durer » le matériel qu’à celle de conserver un environnement logiciel sain pendant les premières années. La sécurité en temps réel limite l’exposition aux malwares, SmartClean aide à contrôler le stockage et le VPN ajoute une couche de confidentialité sur les Wi-Fi publics. À 2,71 €/mois pendant deux ans avec 50 % de remise, la formule est surtout cohérente si vous comptez utiliser plusieurs de ces briques.
Les tensions sur la mémoire observées en 2026 rappellent aussi qu’un remplacement prématuré peut peser lourd après l’achat d’un Mac récent. Intego ONE Complete ne garantit pas que votre machine fonctionnera encore en 2035, mais il peut aider à éviter qu’un problème logiciel ou un stockage encombré ne dégrade inutilement l’expérience. Si votre Mac est déjà bien géré avec les outils natifs, que vous n’utilisez pas de VPN ou que vous devez surtout couvrir Windows et Android, vous pouvez passer votre chemin.
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