Un Mac neuf n’a pas besoin d’être « sauvé » dès le premier jour, mais il gagne à être entretenu dès le départ si vous comptez le garder longtemps. La formule Complete réunit antivirus en temps réel, pare-feu, SmartClean et VPN, avec une app iPhone incluse pour sécuriser les connexions et vérifier certains réglages iOS.

La campagne Back to School permet de profiter de l’offre Intego ONE Complete à -50 % pour la rentrée sur deux ans. L’objectif n’est pas de prolonger le matériel, mais d’éviter qu’un Mac encore performant ne devienne pénible à utiliser à cause de fichiers inutiles ou d’un problème logiciel.