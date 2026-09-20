Une panne matérielle est rarement ce qui met un Mac hors jeu. Ce qui le fait passer pour fini, c’est plutôt un disque saturé, un adware installé à votre insu ou une lenteur dont personne ne trouve l’origine. Intego ONE Complete prend les deux versants : la protection en temps réel surveille fichiers, applications et téléchargements, pendant que le pare-feu montre application par application ce qui sort vers Internet. SmartClean se charge du reste, en repérant les processus gourmands, les caches et les applications à désinstaller proprement.

La formule vise le propriétaire d’un Mac de trois à six ans qui repousse le renouvellement, et qui possède un iPhone puisque l’application iOS est comprise. Elle a moins de sens sur une machine récente et peu chargée : la partie maintenance n’aura pas grand-chose à nettoyer, et notre avis sur Intego ONE rappelle que ce type d’outil se manie avec parcimonie. Le VPN ne se justifie vraiment que si vous vous connectez souvent à des réseaux que vous ne contrôlez pas.