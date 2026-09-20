La pénurie de mémoire a poussé Apple à relever le prix de tous ses Mac en juin. Prolonger la machine que vous avez déjà devient donc un calcul à part entière, et Intego ONE Complete s’affiche à 2,71 € par mois pendant l’offre de rentrée.
Intego édite des logiciels de sécurité pour l’écosystème Apple depuis 1997, avec un catalogue longtemps éclaté en outils séparés. Lancé en avril 2026, Intego ONE réunit l’antivirus, le pare-feu, le VPN maison et l’utilitaire de maintenance SmartClean dans une seule application pensée pour macOS. Complete est la plus haute des trois formules, la seule qui active ces quatre modules et qui ajoute une application iPhone sans abonnement supplémentaire. Son abonnement descend à 2,71 € par mois contre 5,42 € au tarif de référence, la remise de 50 % étant appliquée au moment du paiement.
Intego ONE Complete passe à 2,71 € par mois au lieu de 5,42 €, pour un Mac et un iPhone couverts par le même abonnement.
Pourquoi choisir Intego ONE Complete ?
- La sécurité et l’entretien au même endroit : l’antivirus et le pare-feu bloquent les menaces pendant que SmartClean surveille le processeur, la mémoire et le stockage, désinstalle les applications et vide les fichiers résiduels.
- Six sur six partout chez AV-TEST : en mars 2026, le laboratoire a relevé 100 % de détection sur 405 échantillons de malwares macOS, sans le moindre faux positif.
- Un iPhone couvert sans supplément : l’application iOS apporte le VPN, le contrôle des réseaux Wi-Fi inconnus et la revue des réglages de sécurité. Les deux appareils tiennent dans 2,71 € par mois, soit 32,52 € sur douze mois.
Ce qui pousse à racheter un Mac trop tôt
Une panne matérielle est rarement ce qui met un Mac hors jeu. Ce qui le fait passer pour fini, c’est plutôt un disque saturé, un adware installé à votre insu ou une lenteur dont personne ne trouve l’origine. Intego ONE Complete prend les deux versants : la protection en temps réel surveille fichiers, applications et téléchargements, pendant que le pare-feu montre application par application ce qui sort vers Internet. SmartClean se charge du reste, en repérant les processus gourmands, les caches et les applications à désinstaller proprement.
La formule vise le propriétaire d’un Mac de trois à six ans qui repousse le renouvellement, et qui possède un iPhone puisque l’application iOS est comprise. Elle a moins de sens sur une machine récente et peu chargée : la partie maintenance n’aura pas grand-chose à nettoyer, et notre avis sur Intego ONE rappelle que ce type d’outil se manie avec parcimonie. Le VPN ne se justifie vraiment que si vous vous connectez souvent à des réseaux que vous ne contrôlez pas.
Face à Bitdefender et Norton, une suite qui assume macOS
Intego ONE garde la première place de notre comparatif des meilleurs antivirus pour Mac, avec 9,6 sur 10, grâce à une suite conçue pour macOS plutôt qu’adaptée depuis une base Windows. Ce parti pris a une contrepartie : la fiche ne propose ni anti-phishing, ni anti-ransomware, ni contrôle parental, là où Bitdefender Total Security et Norton 360 les intègrent et couvrent davantage d’appareils. L’arbitrage se joue donc entre une suite spécialisée sur un Mac et un iPhone, et une couverture familiale plus large.
✅ Les points forts
- Antivirus, pare-feu, SmartClean et VPN dans une application unique pensée pour macOS
- 6/6 en protection, en performance et en utilisation à l’évaluation AV-TEST de mars 2026
- Un pare-feu qui expose les connexions sortantes application par application
- Un VPN de 51 pays, aux performances comparables à ExpressVPN selon notre test
- L’application iPhone incluse, sans abonnement supplémentaire
❌ Les limites
- Un moteur anti-malware qui occupe environ 1 Go de mémoire au repos
- Des analyses complètes très lourdes : 26 minutes sur le MacBook M1 de notre test
- Un pare-feu qui sature d’alertes au premier lancement
- Ni anti-phishing, ni anti-ransomware, ni essai gratuit
La remise de 50 % s’applique au moment du paiement : vérifiez que le tarif de 2,71 € par mois apparaît bien avant de valider votre commande.
Le calcul se pose clairement. Depuis juin, un MacBook Air M5 d’entrée de gamme est passé de 1 199 à 1 399 € et un MacBook Pro de 1 899 à 2 199 €, pendant qu’Apple retirait ses options de mémoire les plus généreuses du Mac mini et du Mac Studio. Face à ces montants, 32,52 € pour douze mois de surveillance et d’entretien pèsent peu.
Reste une ironie à garder en tête : le moteur anti-malware occupe près d’un gigaoctet de mémoire en permanence, ce qui n’est pas rien sur le Mac à 8 Go que vous cherchez justement à faire durer. Programmer les analyses complètes hors des heures de travail suffit à rendre l’ensemble vivable. Si votre machine est encore jeune, ou si vous avez cinq appareils à protéger sous Windows comme sous macOS, une suite multiplateforme vous rendra davantage de services.
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