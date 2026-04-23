L’installation d’Intego One suit un parcours relativement classique pour une suite de sécurité. Une première boîte de dialogue vérifie la compatibilité de la machine et, le cas échéant, propose la migration depuis Intego X9, avant de lancer l’installation proprement dite. Viennent ensuite les étapes attendues : saisie des identifiants, validation de l’extension système, autorisation des extensions réseau et autres permissions nécessaires au bon fonctionnement de la suite. Dans la foulée, Intego One suggère aussi de lancer un premier scan, libre à vous d’accepter ou de passer.

Jusqu’ici, tout va bien. Enfin, presque. À peine configuré, Intego One active très vite son volet pare-feu, et multiplie quasi immédiatement les alertes de connexion. La moindre application installée sur le Mac se retrouve ainsi soumise à validation, notification après notification, sans possibilité d’esquiver la question.

Plus pénible encore, en cas de refus un peu trop rapide, ce vieux réflexe qui pousse à cliquer sur « Deny » face à une pop-up qu’on suppose intrusive, les effets sont immédiats. L’application concernée perd son accès au réseau, sans autre forme de procès. Sur le principe, l’idée se tient, puisque c’est exactement ce qu’on attend d’un pare-feu applicatif. Dans les faits, l’entrée en matière est quand même archi-raide, surtout pour une suite qui entend justement simplifier l’accès à ce type d’outils.