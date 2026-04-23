Longtemps associé à une série de services distincts, Intego recompose aujourd’hui son écosystème dans une suite unique. Intego One réunit antivirus, pare-feu, VPN et outils de maintenance dans un ensemble pensé pour donner davantage de cohésion à l’offre de l’éditeur sur Mac.
Intego est un vieux nom de la sécurité sur Mac. Fondé en 1997, l’éditeur a bâti sa réputation sur une série d’outils conçus pour protéger l’écosystème Apple, bien avant que les grandes suites de sécurité ne commencent à s’y intéresser sérieusement. Longtemps organisée autour de modules distincts, son offre se présente aujourd’hui sous une forme plus unifiée. Lancé début avril 2026, Intego One entend remplacer Intego X9 et regroupe dans une même application l’antivirus, le pare-feu, les fonctions de nettoyage SmartClean et, selon la formule retenue, le VPN de l’éditeur. Une manière de moderniser une gamme jusque-là très dispersée, d’insuffler un peu de relief à une marque historique de la sécurité sur Mac et, peut-être aussi, de mieux faire valoir l’intérêt d’une suite payante à l’heure de l’antivirus gratuit.
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Installation et prise en main d’Intego One
L’installation d’Intego One suit un parcours relativement classique pour une suite de sécurité. Une première boîte de dialogue vérifie la compatibilité de la machine et, le cas échéant, propose la migration depuis Intego X9, avant de lancer l’installation proprement dite. Viennent ensuite les étapes attendues : saisie des identifiants, validation de l’extension système, autorisation des extensions réseau et autres permissions nécessaires au bon fonctionnement de la suite. Dans la foulée, Intego One suggère aussi de lancer un premier scan, libre à vous d’accepter ou de passer.
Jusqu’ici, tout va bien. Enfin, presque. À peine configuré, Intego One active très vite son volet pare-feu, et multiplie quasi immédiatement les alertes de connexion. La moindre application installée sur le Mac se retrouve ainsi soumise à validation, notification après notification, sans possibilité d’esquiver la question.
Plus pénible encore, en cas de refus un peu trop rapide, ce vieux réflexe qui pousse à cliquer sur « Deny » face à une pop-up qu’on suppose intrusive, les effets sont immédiats. L’application concernée perd son accès au réseau, sans autre forme de procès. Sur le principe, l’idée se tient, puisque c’est exactement ce qu’on attend d’un pare-feu applicatif. Dans les faits, l’entrée en matière est quand même archi-raide, surtout pour une suite qui entend justement simplifier l’accès à ce type d’outils.
Le message est passé, le pare-feu ne plaisante pas. On peut donc passer à l’interface. La page d’accueil s’organise comme un tableau de bord plutôt lisible, structuré autour de quatre grands modules : l’antivirus, le pare-feu, le VPN et SmartClean. Chacun affiche d’emblée quelques indicateurs utiles, les définitions et le nombre de scans déjà effectués pour l’antivirus, les volumes de données émises et reçues ainsi que les principaux « consommateurs » côté pare-feu, ou encore un accès rapide à la connexion VPN.
Sur la droite, Intego One réserve un large espace à son bouton de scan, qui lance ici une analyse rapide du système. L’ensemble est propre, bien présenté, pensé pour donner une vue d’ensemble immédiate, même si cette organisation très cadrée laisse peu de place à autre chose qu’au parcours imaginé par l’éditeur.
La barre latérale, sur la gauche, permet ensuite d’entrer un peu plus dans le détail. Côté antivirus, Intego One laisse le choix entre trois types d’analyse, rapide, complète ou personnalisée, cette dernière permettant de cibler soi-même les éléments à vérifier. On y retrouve aussi les réglages attendus, activation de la protection en temps réel, accès aux fichiers placés en quarantaine, création d’une « safe list » pour exclure d’emblée des éléments jugés sûrs, ainsi qu’un module de planification qui autorise la programmation de scans rapides ou complets à intervalles réguliers.
Les paramètres avancés (Settings) permettent par ailleurs d’élargir ou de resserrer le périmètre de surveillance, en activant ou non l’analyse des pièces jointes reçues par mails, des périphériques externes, des archives compressées ou encore des malwares Windows, en plus de la détection des menaces visant macOS et iOS.
Le pare-feu, lui aussi accessible depuis la barre latérale, offre un niveau de contrôle plus direct sur les connexions sortantes. Intego One permet d’y créer de nouvelles règles pour autoriser ou bloquer l’accès des applications à Internet, mais aussi d’activer un « Security Switch » qui fait office de kill Switch manuel en coupant d’un clic l’ensemble du trafic réseau.
Depuis les réglages avancés, on peut également désactiver complètement le pare-feu, ou, plus utile encore, corriger ses propres boulettes. C’est en effet dans les « Traffic Control Settings » que l’on trouve enfin la possibilité de réautoriser une application bloquée à la va-vite (vous savez, quand Intego a commencé à multiplier les alertes en haut à droite de l’écran). Le module donne aussi accès à plusieurs outils de suivi, comme les « Traffic Insights », qui mettent en avant les domaines les plus gourmands en données, les statistiques de trafic par application et un test de débit intégré, dont les résultats se montrent fidèles à ceux relevés par des services spécialisés comme nPerf.
Passé un démarrage un peu brutal, Intego One se montre finalement assez simple à prendre en main. L’interface est claire, visuelle, et l’on trouve assez vite ses repères, même lorsque les modules commencent à empiler les options. Le principal bémol réside dans l’absence de traduction, puisque tout est en anglais. De fait, malgré une interface facile à apprivoiser, le vocabulaire parfois très technique pourrait freiner un public non polyglotte, et l’empêcher de tirer pleinement parti d’une suite qui a pourtant beaucoup à montrer.
Protection en temps réel et détection d’Intego One
Intego One étant encore trop récent pour avoir déjà fait l’objet d’évaluations publiques en laboratoire, il faut se tourner vers les derniers résultats disponibles pour VirusBarrier, qui donnent au moins une idée du niveau atteint par le moteur historique de l’éditeur. Le plus récent remonte à septembre 2024, date à laquelle AV-TEST a attribué à Intego VirusBarrier 10.9 une note de 5 sur 6 en protection, 6 sur 6 en performance et 6 sur 6 en utilisation.
Dans le détail, le labo indiquait 99 % de détection sur 389 échantillons de logiciels malveillants courants et récents, là où la moyenne du marché s’établissait alors à 100 %. Des résultats plutôt solides, mais pas parfaits, et qu’il faut surtout lire pour ce qu’ils sont : un indicateur utile, et qui commence à dater, sur l’héritage technique d’Intego, pas encore une validation en bonne et due forme d’Intego One.
Huit mois plus tard, AV-Comparatives dressait un tableau assez proche sur Mac Internet Security X9. Lors de sa campagne de mai 2025, le laboratoire attribuait ainsi à la suite de sécurité 97,1 % de détection sur 889 échantillons de malwares macOS et 97 % sur 750 applications potentiellement indésirables, sans faux positifs relevés sur son jeu d’essai. Là encore, les conclusions sont rassurantes, sans pour autant hisser Intego parmi les tout meilleurs du panel sur la seule détection Mac.
Performances et impact système d’Intego One
Hors scan, protection en temps réel activée et interface fermée, Intego One se montre relativement discret sur le plan processeur. Sur notre machine de test, le moteur anti-malware oscille le plus souvent entre 1,3 et 2,9 % de CPU, ce qui reste contenu, même si l’on a déjà vu plus léger sur ce point. Côté mémoire, en revanche, le constat est nettement moins flatteur. L’ensemble des processus Intego visibles tourne autour de 1,3 Go au total, dont 1,03 Go pour le seul moteur anti-malware. Même en tenant compte du fait qu’une suite de sécurité répartit sa charge sur plusieurs processus, on reste très au-dessus de ce qu’on attend d’un antivirus tournant seulement en tâche de fond.
On s’en doutait, les choses se gâtent au lancement d’une analyse complète. Sur notre MacBook équipé d’une puce Apple M1 et de 8 Go de mémoire vive, le moteur anti-malware tourne en moyenne autour de 300 % de CPU, avec un pic relevé à 558 %. Côté mémoire, le même processus varie alors entre 1,3 et 1,9 Go. Sans surprise, l’impact sur l’usage quotidien devient vite sensible. Les pages web mettent plus de temps à s’afficher, la navigation générale perd en fluidité et une latence très perceptible, autour d’une seconde, s’installe jusque dans des actions banales, comme le passage d’une fenêtre à l’autre ou la frappe au clavier. Et cela pendant les 26 minutes que dure le scan approfondi. Pas un poids plume, en somme.
Transparence et confidentialité d’Intego One
La politique de confidentialité d’Intego, qui appartient à Kape Technologies, se révèle assez classique dans sa structure. Elle mentionne la collecte de données de compte, de transaction, d’appareil, d’usage et de support, mais entre moins volontiers dans le détail quand il s’agit de distinguer précisément ce qui remonte de chaque module.
Bon à savoir, Intego One active aussi dans ses réglages une option d’aide à l’amélioration des produits, décrite comme une collecte limitée de données anonymes. Aucune information personnelle n’est censée y figurer, mais il faut penser à la désactiver soi-même si l’on préfère s’en passer.
Côté VPN, Intego met en avant une politique no-log et affirme ne conserver ni historique de navigation, ni contenu du trafic, ni requêtes DNS. À noter toutefois que, faute d’audit public mis en avant par l’éditeur, ces engagements reposent essentiellement sur une déclaration de principe.
Fonctionnalités additionnelles d’Intego One
En marge de son antivirus et de son pare-feu, Intego One embarque aussi, selon la formule souscrite, un VPN avec kill Switch intégré. L’interface donne accès à 51 pays, affiche des temps de latence pour chaque emplacement disponible, met en avant des emplacements recommandés, et permet de créer une liste de favoris. Testé sur serveurs français, états-unien, japonais et britannique, il offre des performances excellentes, comparables à celles d’ExpressVPN, dont il emprunte le protocole Lightway (TCP et UDP).
Intego One propose également un module baptisé SmartClean, boîte à outils orientée maintenance. Il combine surveillance du CPU, de la RAM et du stockage, nettoyage des fichiers inutiles, désinstallation d’applications et optimisation du système. Les vues détaillées sur l’usage de la mémoire ou du processeur rappellent un moniteur d’activité simplifié, tandis que les fonctions de nettoyage visent les caches, logs, fichiers de corbeille et autres résidus. L’outil est fonctionnel, à utiliser avec parcimonie, comme d’habitude avec ce type de fonctionnalité.
Prix et positionnement d’Intego One
Intego décline sa suite en trois formules, facturées à l’année et payables en une seule fois.
Pour un Mac :
- Essential : 26,24 € la première année, soit 2,19 €/mois, pour l’antivirus et le pare-feu ;
- Advanced : 44,99 € la première année, soit 3,75 €/mois, avec SmartClean en plus.
- Complete : 59,99 € la première année, soit 5 €/mois, avec le VPN en complément
Pour trois Macs, les tarifs passent à 37,49 €, 59,99 € et 74,99 € la première année. Pour cinq Macs, il faut compter 44,99 €, 74,99 € et 89,99 €.
Face à la concurrence, Intego est encore dans les clous, mais ne bénéficie pas non plus d’un avantage tarifaire évident. À prix égal ou proche, Bitdefender, Norton ou Avast couvrent souvent davantage d’appareils ou embarquent plus de services dès les formules intermédiaires.
L’avis de la rédaction sur Intego One
Intego One fait ce qu’on attendait de lui. La suite est lisible, agréable à prendre en main, et son interface a le bon goût de ne pas transformer chaque fonction en parcours du combattant, même si le pare-feu se montre particulièrement directif au premier lancement. Le VPN tient bien son rang, la protection antivirus repose sur une base sérieuse, et l’ensemble inspire davantage confiance qu’un simple reconditionnement d’Intego X9. Les derniers résultats publics disponibles vont plutôt dans le même sens, même s’ils commencent désormais à dater et qu’ils renseignent encore davantage sur VirusBarrier et Mac Internet Security X9 que sur Intego One lui-même.
Malgré tout, Intego One n’a pas encore réussi à gommer toutes les aspérités que cette refonte était censée atténuer. Le moteur anti-malware reste lourd en mémoire, les scans complets fatiguent vite la machine, et l’absence de traduction en français complique aussi l’accès à une suite qui mise pourtant sur la clarté. Ajoutons à cela une politique de confidentialité correcte mais pas toujours très bavarde sur le détail des données collectées, ainsi qu’une grille tarifaire raisonnable sans plus, et l’on obtient une suite à laquelle on a envie de croire, mais pas encore tout à fait aussi aboutie qu’elle le laisse espérer.
- moodPas d'essai gratuit
- devices1 à 5 appareils
- phishingPas d'anti-phishing
- local_atmPas d'anti-ransomware
- groupsPas de contrôle parental
Intego One remplace les anciennes suites X9 avec une approche plus simple et plus cohérente. Le logiciel regroupe antivirus, pare-feu, VPN et SmartClean dans une seule interface pensée pour macOS. Cette organisation évite d’installer plusieurs logiciels séparés pour protéger votre ordinateur. L’antivirus bloque les menaces en temps réel, le pare-feu contrôle les connexions et SmartClean améliore les performances du système. Le VPN reste réservé à la formule Complete, ce qui limite l’offre d’entrée de gamme. Malgré cette contrainte, Intego One reste une suite de sécurité solide pour les utilisateurs de Mac qui recherchent une protection complète et un ordinateur plus rapide.
- Interface claire, moderne et agréable à prendre en main
- Suite enfin mieux intégrée qu’au temps des modules séparés
- Base antivirus sérieuse
- VPN convaincant, avec bonnes performances et kill switch
- Paramétrage assez complet côté antivirus et pare-feu
- Pare-feu trop directif au premier lancement
- Moteur anti-malware lourd en mémoire