La formule Complete d’Intego ONE couvre désormais un iPhone en plus du Mac, sans abonnement supplémentaire. Sur le téléphone, l’application n’est pas un antivirus, iOS ne le permet pas, et c’est ce qu’il faut comprendre avant de souscrire.
Depuis avril 2026, Intego réunit son antivirus, son pare-feu, son VPN et son outil de nettoyage pour Mac dans une seule application, Intego ONE. Complete, la plus haute des trois formules, est la seule à inclure la nouvelle application iPhone. Pour la rentrée, l’offre Intego ONE Complete à -50 % ramène un Mac et un iPhone à 78 € TTC pour deux ans, au lieu de 155,99 €.
Elle vise d’abord ceux qui étudient ou travaillent hors de chez eux, sur des réseaux qu’ils ne contrôlent pas. Sur la page d’Intego, le tarif de 2,71 € par mois s’entend hors taxes : TVA comprise, l’engagement revient à 3,25 € par mois.
Intego ONE Complete passe à 78 € TTC pour deux ans au lieu de 155,99 € chez Intego, un Mac et un iPhone réunis sous le même abonnement.
Pourquoi choisir Intego ONE Complete ?
- Un seul VPN pour deux appareils : le même abonnement chiffre la connexion du Mac et de l’iPhone sur le Wi-Fi d’une bibliothèque, d’un hôtel ou d’un train. Sur Mac, nous avons relevé 51 pays de serveurs et des performances comparables à celles d’ExpressVPN.
- Un réseau vérifié avant de s’y fier : l’application iPhone signale un problème de sécurité sur un Wi-Fi inconnu avant que vous ne vous y connectiez, et mesure au passage ses performances. Utile quand le nom du réseau ne dit rien de celui qui l’administre.
- Un Mac protégé par une suite éprouvée : en mars 2026, AV-TEST a mesuré 100 % de détection sur 405 malwares macOS, avec la note maximale en protection, en performance et en utilisation.
Ce que l’application iPhone fait, et ce qu’elle ne fera pas
Sur Mac, Intego ONE Complete fait le travail d’un antivirus classique, avec protection en temps réel, pare-feu et nettoyage SmartClean. Sur iPhone, le rôle change, et Intego le reconnaît lui-même : iOS ne laisse aucune application analyser l’appareil comme le ferait un antivirus. L’app passe donc en revue ce qui dépend de vous : code d’accès, Face ID ou Touch ID, autorisations de suivi, mises à jour en attente, enregistrement d’écran actif. Mené sur Mac, notre test d’Intego ONE ne couvre pas encore cette application, dont l’intérêt reste à juger sur vos propres réseaux.
Le profil qui en tire le plus ouvre son MacBook à la bibliothèque universitaire et consulte ses comptes sur l’iPhone depuis le Wi-Fi d’un café. Pour lui, un VPN commun aux deux appareils évite de payer un service à part. L’intérêt baisse si votre iPhone quitte rarement le Wi-Fi de la maison : la revue des réglages se fait aussi à la main dans iOS. Il baisse encore sur un Mac à 8 Go, puisque le moteur anti-malware occupe environ 1 Go de mémoire en permanence.
Deux appareils Apple, pas un parc familial
Intego ONE occupe la première place de notre comparatif des meilleurs antivirus pour Mac, avec 9,6 sur 10, pour une suite pensée pour macOS. Elle ne propose en revanche ni anti-phishing, ni contrôle parental, là où Norton 360 Advanced intègre ce dernier et où Bitdefender Total Security couvre de 3 à 10 appareils. Pour un foyer Apple, Intego propose trois Mac et trois iPhone à 102 € TTC sur deux ans, ou cinq à 126 €, mais aucun PC Windows ni smartphone Android.
✅ Les points forts
- Un VPN et des contrôles Wi-Fi sur l’iPhone, sans abonnement supplémentaire
- 6/6 en protection, performance et utilisation chez AV-TEST en mars 2026
- Un pare-feu qui détaille les connexions sortantes de chaque application
- Un VPN de 51 pays, rapide selon notre test
❌ Les limites
- Aucune analyse antivirus sur iPhone, iOS ne le permettant pas
- Environ 1 Go de mémoire occupé au repos sur Mac
- Ni anti-phishing, ni contrôle parental
- Renouvellement automatique à 155,99 € TTC tous les deux ans
La remise s’applique au paiement : vérifiez que le panier affiche bien 78 € TTC pour deux ans avant de valider votre abonnement Intego ONE Complete.
À 78 € TTC pour deux ans, Intego ONE Complete demande 3,25 € par mois pour un Mac protégé par la suite en tête de notre comparatif et un iPhone doté d’un VPN. Le calcul tient le mieux pour l’étudiant ou l’actif mobile qui aurait de toute façon payé un VPN sur son téléphone. Si seul le Mac vous préoccupe, la formule Essentiel, limitée à l’antivirus et au pare-feu, suffit et coûte moins cher.
Deux précautions valent pour tout le monde. L’abonnement se renouvelle automatiquement à 155,99 € TTC tous les deux ans, un tarif qu’Intego se réserve de modifier, et la désactivation se fait depuis l’onglet « Votre abonnement » du compte. La remise de moitié est annoncée jusqu’au 30 septembre, avant de passer à 35 %. Faute d’essai gratuit, la garantie de remboursement de 30 jours affichée par Intego laisse le temps de juger l’application iPhone sur vos propres trajets.
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