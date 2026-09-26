Depuis avril 2026, Intego réunit son antivirus, son pare-feu, son VPN et son outil de nettoyage pour Mac dans une seule application, Intego ONE. Complete, la plus haute des trois formules, est la seule à inclure la nouvelle application iPhone. Pour la rentrée, l’offre Intego ONE Complete à -50 % ramène un Mac et un iPhone à 78 € TTC pour deux ans, au lieu de 155,99 €.

Elle vise d’abord ceux qui étudient ou travaillent hors de chez eux, sur des réseaux qu’ils ne contrôlent pas. Sur la page d’Intego, le tarif de 2,71 € par mois s’entend hors taxes : TVA comprise, l’engagement revient à 3,25 € par mois.