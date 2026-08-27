Alors que la rentrée rime avec trains bondés, wifi public et retour aux habitudes de télétravail, ExpressVPN casse le prix de son abonnement Avancé pour sécuriser tous vos usages numériques. Voici ce que cache réellement cette offre à moins de 4 € par mois, entre performances mesurées par notre rédaction et fonctions bonus pensées pour les nomades.
La rentrée s'accompagne souvent d'un retour aux habitudes numériques les moins prudentes, entre connexion au wifi du train, du café du coin ou du nouvel espace de coworking, sans toujours mesurer les risques encourus. ExpressVPN en profite pour revoir sa formule Avancée à la baisse, avec un abonnement de 2 ans et 4 mois facturé 111,72 € au lieu de 419,72 €, soit 3,99 € par mois. Cette offre ExpressVPN Avancé permet d'accéder à un pack qui dépasse largement le simple tunnel chiffré, dans un format qui s'adresse aussi bien aux salariés en télétravail occasionnel qu'aux étudiants qui repartent à l'étranger pour leurs études.
Concrètement, l'abonnement regroupe trois outils dans un seul compte : le VPN historique d'ExpressVPN, le gestionnaire de mots de passe ExpressKeys et le service d'alias mail ExpressMailGuard, le tout complété par une eSIM offrant 3 Go de données valables trois jours pour vos déplacements ponctuels à l'étranger.
Voici ExpressVPN Avancé à 3,99 €/mois (111,72 € pour 28 mois) au lieu de 419,72 € chez ExpressVPN !
Pourquoi choisir ExpressVPN Avancé ?
- Un tarif de rentrée : 3,99 € par mois sur 28 mois, soit 111,72 € au total contre 419,72 € au tarif standard, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
- Un pack tout en un : le VPN ExpressVPN, le gestionnaire de mots de passe ExpressKeys et l'alias mail ExpressMailGuard réunis dans un seul abonnement, complétés par une eSIM de voyage
- Une couverture large : jusqu'à 12 appareils protégés simultanément, sur un réseau de plus de 3 000 serveurs répartis dans 105 pays
Un compagnon numérique pensé pour les déplacements du quotidien
Sur le terrain, ExpressVPN mise sur son protocole maison Lightway, récemment réécrit en Rust pour gagner en rapidité et en stabilité. Dans notre test Clubic, la rédaction a mesuré des débits descendants allant jusqu'à 826,1 Mb/s en France sur une connexion fibrée, sans fuite DNS ni WebRTC détectée durant les mesures. L'infrastructure TrustedServer, qui fait fonctionner l'ensemble des serveurs uniquement sur mémoire vive, a par ailleurs été auditée par KPMG, un gage de sérieux sur la confidentialité des données. De quoi rassurer les utilisateurs qui enchaînent les connexions au bureau, au café et en déplacement professionnel sans jamais désactiver leur VPN.
Face à la concurrence, un positionnement plus premium qu'économique
ExpressVPN ne joue pas la carte du VPN le moins cher du marché, un rôle plutôt tenu par des services comme CyberGhost ou Proton VPN sur leurs offres d'entrée de gamme. Ici, l'abonnement Avancé mise avant tout sur la polyvalence et la réassurance technique, quitte à rester plus onéreux une fois la période promotionnelle terminée.
✅ Les points forts
- Des débits parmi les plus élevés mesurés par notre rédaction sur connexion fibrée
- Un pack 3 en 1 avec VPN, gestionnaire de mots de passe et alias mail dans le même abonnement
- Jusqu'à 12 appareils protégés simultanément, adapté à un usage familial ou nomade
- Une infrastructure TrustedServer auditée par KPMG, gage sérieux d'une politique no log
- Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours sans condition pour tester le service
❌ Les limites
- Le renouvellement annuel grimpe à 109,95 € par an une fois la période promotionnelle passée
- Le tarif reste supérieur à celui de VPN d'entrée de gamme comme CyberGhost ou Proton VPN
- L'eSIM incluse se limite à 3 Go sur 3 jours, une quantité modeste pour un séjour prolongé à l'étranger
- Le support client, disponible 24 heures sur 24, échange principalement en anglais
ExpressVPN Avancé à 3,99 €/mois : vérifiez la disponibilité de cette offre de rentrée chez ExpressVPN !
Cette offre de rentrée s'adresse avant tout à celles et ceux qui multiplient les connexions depuis des réseaux publics et qui préfèrent un outil unique plutôt que trois abonnements séparés. Le tarif de 3,99 € par mois reste cohérent pour ce niveau de prestations, à condition de garder en tête la hausse appliquée au renouvellement.
Les profils qui cherchent uniquement un VPN basique pour débloquer quelques contenus en streaming trouveront sans doute moins cher ailleurs, du côté de CyberGhost ou Proton VPN par exemple. Mais pour qui veut regrouper sécurité, mots de passe et connectivité de voyage en un seul geste avant la rentrée, ExpressVPN Avancé mérite clairement d'être considéré.
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