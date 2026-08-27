La rentrée s'accompagne souvent d'un retour aux habitudes numériques les moins prudentes, entre connexion au wifi du train, du café du coin ou du nouvel espace de coworking, sans toujours mesurer les risques encourus. ExpressVPN en profite pour revoir sa formule Avancée à la baisse, avec un abonnement de 2 ans et 4 mois facturé 111,72 € au lieu de 419,72 €, soit 3,99 € par mois. Cette offre ExpressVPN Avancé permet d'accéder à un pack qui dépasse largement le simple tunnel chiffré, dans un format qui s'adresse aussi bien aux salariés en télétravail occasionnel qu'aux étudiants qui repartent à l'étranger pour leurs études.

Concrètement, l'abonnement regroupe trois outils dans un seul compte : le VPN historique d'ExpressVPN, le gestionnaire de mots de passe ExpressKeys et le service d'alias mail ExpressMailGuard, le tout complété par une eSIM offrant 3 Go de données valables trois jours pour vos déplacements ponctuels à l'étranger.