La rentrée remet les connexions nomades au centre du quotidien, entre Wi-Fi de campus, réseaux d'entreprise et hotspots croisés dans les transports. CyberGhost et Proton VPN affichent au même moment leur formule longue durée, et la vraie question n'est pas de savoir lequel est le meilleur, mais lequel correspond à votre usage.
Deux offres de rentrée se font face, et elles ne visent pas exactement le même profil. D'un côté, CyberGhost propose sa formule deux ans complétée par deux mois offerts à 2,19 €/mois, soit 56,94 € facturés en une fois pour 26 mois de couverture. De l'autre, l'abonnement deux ans de Proton VPN Plus revient à 2,99 €/mois au lieu de 9,99 €, soit 71,76 € pour 24 mois.
L'écart de prix reste mesuré, à peine 80 centimes par mois. L'arbitrage se joue donc ailleurs : nombre d'appareils à couvrir, exigence de confidentialité, habitudes de streaming.
Les deux offres de rentrée en un coup d'œil
- CyberGhost VPN, deux ans + deux mois : 2,19 €/mois, soit 56,94 € facturés pour 26 mois, avec un renouvellement annuel automatique au tarif de 56,94 € et une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
- Proton VPN Plus, deux ans : 2,99 €/mois au lieu de 9,99 €, soit 71,76 € facturés pour 24 mois, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
- Le critère qui tranche : sept appareils simultanés et des serveurs identifiés pour le streaming chez CyberGhost, dix appareils et une architecture centrée sur la confidentialité chez Proton VPN.
Pourquoi un VPN prend tout son sens au moment de la rentrée
Changer de réseau plusieurs fois par jour est devenu la norme dès la reprise. Entre la bibliothèque universitaire, l'open space et le train, vous confiez votre trafic à des points d'accès dont vous ne maîtrisez ni la configuration ni les autres utilisateurs. Un VPN chiffre cette liaison et masque votre adresse IP réelle, ce qui réduit l'exposition de vos données de navigation.
Le test Clubic attribue 9,8/10 à CyberGhost, avec des débits mesurés en WireGuard qui restent élevés sur les serveurs français et britanniques, et 9,7/10 à Proton VPN, salué pour ses applications open source, ses audits no logs successifs et sa domiciliation suisse. Deux notes très proches, obtenues pour des raisons différentes.
CyberGhost ou Proton VPN : lequel pour quel usage ?
CyberGhost s'adresse plutôt aux foyers qui veulent couvrir plusieurs appareils, accéder à des catalogues de streaming étrangers et maîtriser la facture sur la durée, avec 100 pays couverts et des serveurs spécialisés faciles à repérer. Proton VPN Plus parle davantage aux profils attachés à la confidentialité documentée, avec dix connexions simultanées, plus de 140 pays et des fonctions comme Secure Core ou le protocole Stealth.
✅ CyberGhost VPN : les points forts
- Le coût mensualisé le plus bas des deux offres, à 2,19 €/mois sur 26 mois
- Des serveurs identifiés pour le streaming et le P2P, accessibles en un clic
- Sept connexions simultanées, de quoi couvrir un ordinateur, un smartphone et une tablette
- Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue des deux
✅ Proton VPN Plus : les points forts
- Dix connexions simultanées, un cran au-dessus pour un foyer ou un usage mixte
- Plus de 140 pays couverts, utile pour les déplacements fréquents
- Des applications open source et des audits no logs successifs, détaillés dans notre test
- Une offre gratuite permanente, sans limite de données, pour tester l'écosystème
❌ CyberGhost VPN : les limites
- Un engagement de 26 mois réglé d'avance, à réserver à un usage installé dans la durée
- Un renouvellement automatique ensuite facturé 56,94 € par an
- Des débits qui reculent davantage sur les serveurs très éloignés, notamment en Asie
❌ Proton VPN Plus : les limites
- Un tarif mensualisé plus élevé, à 2,99 €/mois contre 2,19 € chez son concurrent
- 24 mois couverts contre 26, pour une facture de 71,76 € réglée en une fois
- Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, plus courte que celle de CyberGhost
- Une approche orientée confidentialité, avec moins de serveurs étiquetés streaming
Proton VPN Plus à 2,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois chez Proton : l'offre de rentrée est-elle toujours en ligne ?
Aucune des deux offres ne rend l'autre inutile, et c'est ce qui rend l'arbitrage intéressant. Si votre priorité tient au coût total, au confort de streaming et aux 45 jours pour changer d'avis, CyberGhost coche les bonnes cases à 56,94 € pour 26 mois. Si vous placez la confidentialité documentée et le nombre d'appareils couverts en tête, Proton VPN Plus justifie ses 71,76 €.
Passez votre chemin si vous cherchez une protection ponctuelle pour quelques semaines : un abonnement mensuel sans engagement reste alors plus cohérent. Pour tous les autres, ces deux formules s'accompagnent d'une garantie de remboursement, ce qui vous laisse le temps de vérifier sur vos propres usages laquelle vous convient vraiment.
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