Deux offres de rentrée se font face, et elles ne visent pas exactement le même profil. D'un côté, CyberGhost propose sa formule deux ans complétée par deux mois offerts à 2,19 €/mois, soit 56,94 € facturés en une fois pour 26 mois de couverture. De l'autre, l'abonnement deux ans de Proton VPN Plus revient à 2,99 €/mois au lieu de 9,99 €, soit 71,76 € pour 24 mois.

L'écart de prix reste mesuré, à peine 80 centimes par mois. L'arbitrage se joue donc ailleurs : nombre d'appareils à couvrir, exigence de confidentialité, habitudes de streaming.