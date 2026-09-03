Septembre remet le budget des foyers sous tension. Entre licences logicielles, plateformes vidéo et services de stockage, les prélèvements mensuels s'accumulent sans que l'on mesure toujours leur total sur l'année. CyberGhost profite de cette période pour ramener sa formule de 26 mois à 2,19 € par mois, soit 56,94 € réglés en une seule fois, là où l'abonnement sans engagement reste affiché à 11,99 € par mois. Le détail de la promotion de rentrée est consultable sur la page dédiée de CyberGhost, avec la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours qui l'accompagne.

Ce bon plan parle en priorité aux personnes qui veulent une protection stable sur plusieurs appareils, sans y revenir tous les mois. Il suppose en contrepartie d'accepter un engagement long et un paiement immédiat, deux conditions qui ne conviennent pas à tous les usages.