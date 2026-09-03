La rentrée est le moment où l'on repasse en revue ses abonnements numériques, et le VPN figure souvent parmi les lignes que l'on hésite à conserver. CyberGhost ramène sa formule longue durée à 2,19 € par mois : voici ce que cette offre vaut réellement, coût de renouvellement compris.
Septembre remet le budget des foyers sous tension. Entre licences logicielles, plateformes vidéo et services de stockage, les prélèvements mensuels s'accumulent sans que l'on mesure toujours leur total sur l'année. CyberGhost profite de cette période pour ramener sa formule de 26 mois à 2,19 € par mois, soit 56,94 € réglés en une seule fois, là où l'abonnement sans engagement reste affiché à 11,99 € par mois. Le détail de la promotion de rentrée est consultable sur la page dédiée de CyberGhost, avec la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours qui l'accompagne.
Ce bon plan parle en priorité aux personnes qui veulent une protection stable sur plusieurs appareils, sans y revenir tous les mois. Il suppose en contrepartie d'accepter un engagement long et un paiement immédiat, deux conditions qui ne conviennent pas à tous les usages.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Tarif verrouillé sur 26 mois : 2,19 € par mois, soit 56,94 € facturés en une fois, contre 11,99 € par mois pour la formule sans engagement.
- Garantie 45 jours : le délai de remboursement le plus long relevé par la rédaction Clubic sur le marché des VPN grand public.
- 7 connexions simultanées : ordinateurs, smartphones, tablettes et box Android TV couverts par un seul et même compte.
Ce qu'un VPN change vraiment quand la rentrée relance les usages connectés
Un VPN ne rend personne anonyme, il chiffre la connexion et masque l'adresse IP d'origine, ce qui limite l'exposition sur les réseaux partagés des campus, des espaces de coworking ou des transports. Dans son test complet, noté 9,8/10, la rédaction Clubic salue une interface lisible, des serveurs filtrés par usage (streaming, P2P, jeu en ligne) et une connexion automatique dès qu'un réseau Wi-Fi ouvert est détecté. Les relevés menés en juillet 2026 affichent 437,7 Mb/s en France et 515,1 Mb/s au Royaume-Uni en WireGuard, des valeurs largement suffisantes pour la navigation, la visioconférence et la vidéo en haute définition. Le service se montre en revanche moins à l'aise sur les destinations lointaines, avec 139,2 Mb/s mesurés vers le Japon.
Côté confidentialité, le fournisseur roumain s'appuie sur des serveurs fonctionnant en mémoire vive, une politique de non journalisation validée par un audit indépendant et des rapports de transparence trimestriels. La rédaction Clubic rappelle toutefois que le rattachement au groupe Kape Technologies entretient une part de prudence sur la gouvernance du service.
Ce que l'offre de rentrée apporte, et ce qu'elle ne dit pas
Le tarif affiché ne vaut que pour les 26 premiers mois : au terme de cette période, l'abonnement se reconduit automatiquement au prix de 56,94 € par an, soit environ 4,75 € par mois, une reconduction désactivable à tout moment depuis l'espace client. Face à Proton VPN et ExpressVPN, affichés autour de 2,99 € par mois dans le comparatif VPN de la rédaction Clubic, CyberGhost garde l'avantage sur le prix d'entrée, sans proposer de mode d'obfuscation avancé pour les réseaux les plus verrouillés.
✅ Les points forts
- Coût d'entrée contenu : 56,94 € couvrent 26 mois de service complet, sans fonctionnalité bridée
- Note de 9,8/10 et première place du comparatif VPN de la rédaction Clubic
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours sur les formules de six mois et plus
- Serveurs spécialisés pour le streaming et le P2P, accessibles sans réglage manuel
- Politique de non journalisation auditée par un tiers et rapports de transparence trimestriels
❌ Les limites
- Renouvellement automatique facturé 56,94 € par an une fois les 26 mois écoulés
- Paiement intégral demandé dès la souscription, avec un engagement de longue durée
- Débits en net retrait sur les serveurs les plus éloignés, le Japon en particulier
- Application iOS moins complète que la version Android sur les réglages avancés
Offre de rentrée CyberGhost VPN : 56,94 € pour 26 mois, avec 45 jours pour changer d'avis
Cette offre de rentrée s'adresse d'abord aux foyers qui veulent sécuriser un budget protection en ligne pour deux années complètes, sans repasser par la case abonnement tous les mois. À 56,94 € pour 26 mois et jusqu'à sept appareils couverts, le rapport entre le service rendu et la dépense reste favorable, d'autant que la garantie de 45 jours laisse tout le temps de vérifier les débits, l'accès aux plateformes et le confort des applications depuis ses propres machines.
Vous pouvez passer votre chemin si vous cherchez un engagement court, si vous préférez régler mois par mois, ou si vos usages réclament une obfuscation poussée et des débits stables vers l'Asie : d'autres services du comparatif VPN de la rédaction Clubic répondront mieux à ces besoins. Pour les autres profils, le réflexe utile reste de noter la date de souscription dans son agenda, afin de décider en connaissance de cause au moment du renouvellement annuel.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher
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