Le mois de septembre 2026 rime également avec la rentrée universitaire. Si vous prévoyez de partir en césure ou que vous rencontrez un problème d’accès depuis l’étranger, un réseau virtuel privé tel que Proton VPN peut vous aider.
De fait, en cas de départ à l’étranger, vous êtes détecté comme hors de France sur vos appareils connectés. De nombreux services publics, mais aussi des banques et des plateformes de streaming, restreignent leurs accès.
Avec votre suite Proton VPN, vous pouvez facilement contourner ce problème tout en profitant de son offre à petit prix pour deux ans d’abonnement.
Les points forts de Proton VPN en césure :
- Équiper son ordinateur, smartphone et tablette
- Permet de contourner les géo-restrictions
- Serveurs nombreux et rapides pour la France
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Préparez votre séjour à l’étranger avec Proton VPN
Une solution efficace pour lutter contre les géo-restrictions
Un départ pour un trimestre, un semestre ou même toute une année d’étude à l’étranger constitue un chamboulement. Or, vos préparatifs n’anticipent pas toujours les potentiels blocages que vous allez rencontrer lorsque vous serez à l’étranger.
La situation peut tout de suite devenir problématique. Par exemple, plusieurs services publics appliquent une surveillance fine de l’origine des connexions. Il s’agit notamment d’impots.gouv et l'’’URSSAF.
Or, vous pouvez très bien avoir besoin d’un accès à vos données fiscales, ou encore déclarer un revenu complémentaire indépendant pour financer votre césure.
Un autre cas de figure courant est celui des banques. Diverses structures françaises appliquent des restrictions depuis l’étranger, toujours pour des raisons de cybersécurité.
Que ce soit pour une consultation de votre compte ou préparer le paiement de votre loyer, l’accès à votre banque est nécessaire depuis l’étranger.
Enfin, un dernier cas commun est celui des plateformes de streaming. Leur grande majorité achète des droits de diffusion valant exclusivement pour la France. Lorsque vous en êtes dehors, ce sont d’autres services qui proposent leurs programmes. Votre abonnement peut alors devenir inutile.
Proton VPN Plus est la clef pour votre césure
Votre réseau virtuel privé Proton VPN Plus est pratique sur le plan budgétaire. Pour moins de trois euros par mois, vous disposez des services de l’un des meilleurs VPN du marché selon l’avis indépendant de Clubic.
Il est également utile sur le plan technique. Son infrastructure gigantesque de plus de 20 000 serveurs comprend la France parmi les pays disponibles. Choisissez tout simplement l’établissement systématique d’une connexion à un serveur en France.
Vous pourrez ainsi accéder sans encombre ni restriction à votre banque et à vos comptes sur les services publics. Cela peut aussi inclure votre plateforme de streaming si cela respecte ses conditions d’utilisation.
Avant votre départ ou même si vous êtes déjà à l’étranger, souscrivez à une offre d’abonnement à Proton VPN Plus.
Anticipez et économisez pour deux années
Une offre exclusive chez Clubic fait chuter votre facture mensuelle de 9,99 € à 2,99 € par mois pendant 2 ans pour Proton VPN Plus.
Cela constitue une réduction de - 70 % sur l’abonnement mensuel, soit une économie concrète de 168 €. Cela représente autant d’argent à remettre dans votre budget étudiant.
Proton inclut un renouvellement automatique, que vous pouvez moduler selon votre souhait. Il vous permet de conserver votre suite de cyberconfidentialité Proton VPN Plus à 6,99 € par mois.
Proton dispose d’un service client joignable par mail 24/7. Vous pouvez le contacter en français et vous recevrez une réponse en anglais. Vous bénéficiez d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours avec un achat.
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN allie confidentialité, applications soignées, un excellent VPN gratuit et des outils anti-censure reposant sur une infrastructure transparente.
Ses performances sont bonnes, surtout en proximité géographique, mais ses tarifs sont plus élevés que plusieurs concurrents.
Le support client de Proton VPN montre une qualité variable selon les retours utilisateurs.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines