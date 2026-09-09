Si vous en avez assez de devoir subir les publicités de vos applications mobiles, NetShield est la solution. En effet, de nombreux bloqueurs de publicité sont spécifiquement conçus pour vos navigateurs Web.

En conséquence, ils n’interviennent pas dans l’activité et le fonctionnement de vos applications. NetShield permet de résoudre ce problème par un fonctionnement simple.

Le filtrage s’applique au niveau du DNS. Ainsi, NetShield surveille tout le trafic Web de votre appareil pour y détecter de potentielles publicités. Cela vous évite de perdre du temps.

NetShield peut bloquer la publicité sur des applications de jeu par exemple, ce qui optimise votre partie en cours. En revanche, NetShield n’intervient pas dans les publicités intégrées aux vidéos.