Le bloqueur de publicité courant se limite généralement à votre navigateur Web. Pour davantage de tranquillité sur vos applications, NetShield est une fonctionnalité efficace. Elle est comprise dans votre suite Proton VPN Plus, disponible à - 70 % en ce moment.
L’efficacité de NetShield repose sur un filtrage DNS bloquant les publicités à leur source. C’est bien pratique pour éviter de nombreuses interruptions sur vos applications.
Les points forts de NetShield :
- Blocage des publicités dans les applications
- Activation facile
- Disponible sur smartphone (Android, iOS)
Une fonctionnalité optimisée contre les publicités
Activez NetShield dans votre suite Proton VPN Plus
Si vous en avez assez de devoir subir les publicités de vos applications mobiles, NetShield est la solution. En effet, de nombreux bloqueurs de publicité sont spécifiquement conçus pour vos navigateurs Web.
En conséquence, ils n’interviennent pas dans l’activité et le fonctionnement de vos applications. NetShield permet de résoudre ce problème par un fonctionnement simple.
Le filtrage s’applique au niveau du DNS. Ainsi, NetShield surveille tout le trafic Web de votre appareil pour y détecter de potentielles publicités. Cela vous évite de perdre du temps.
NetShield peut bloquer la publicité sur des applications de jeu par exemple, ce qui optimise votre partie en cours. En revanche, NetShield n’intervient pas dans les publicités intégrées aux vidéos.
Ces publicités étant directement intégrées dans le code de la vidéo, il n’est pas possible de les distinguer du contenu global visionné.
NetShield s’active facilement. Dans votre application Proton VPN Plus, rendez-vous dans le menu dédié à cette fonctionnalité.
Vous pouvez choisir de la désactiver, de rechercher seulement les virus, ou de bloquer aussi les publicités et les traqueurs en ligne.
NetShield fait bien davantage que bloquer les publicités
NetShield est donc efficace sur vos appareils connectés tels que les ordinateurs sous macOS ou Windows, les smartphones sous Android ou iOS, comme les tablettes.
Vous en profitez pour renforcer votre cybersécurité. NetShield vous empêche de visiter des sites Web incertains par une détection du danger, et un blocage en amont.
Vous gagnez ainsi en sérénité tout en vous prémunissant des risques d’hameçonnage ou encore de rançongiciel.
En bloquant les traqueurs en ligne, NetShield vous aide à accroître votre confidentialité en ligne. Vous gardez vos préférences pour vous.
Cela s’inscrit dans la continuité de votre suite de cybersécurité Proton VPN Plus. Celle-ci contient aussi le réseau virtuel privé de Proton.
Avec votre VPN, masquez votre adresse IP et votre géolocalisation véritables. Vous avez plus de 20 000 serveurs dans près de 150 pays qui sont disponibles.
Vous pouvez tout simplement vous connecter à un serveur au hasard, ou affiner votre choix selon votre besoin.
Apprenez-en davantage sur votre suite Proton VPN Plus en lisant l’avis indépendant de la rédaction de Clubic sur ce réseau virtuel privé.
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Votre abonnement est abordable et comprend NetShield
L’avantage de la suite Proton VPN Plus, c’est qu’elle intègre NetShield parmi diverses fonctionnalités. Son prix reste bon marché grâce à la réduction appliquée.
Vous économisez concrètement 168 € pour vos 24 premiers mois d’abonnement. Votre réduction de - 70 % vous permet d’obtenir Proton VPN Plus à 2,99 € par mois pendant 2 ans au lieu de 9,99 €.
Un renouvellement automatique est activé par défaut. Il vous permet de conserver votre suite Proton VPN Plus au prix mensuel préférentiel de 6,99 €.
Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est comprise avec votre abonnement. Vous pouvez contacter le service client de Proton par chat et mail, 24/7. Il est anglophone, mais capable de traiter les demandes reçues en français.
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- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN allie confidentialité, applications soignées, un excellent VPN gratuit et des outils anti-censure reposant sur une infrastructure transparente.
Ses performances sont bonnes, surtout en proximité géographique, mais ses tarifs sont plus élevés que plusieurs concurrents.
Le support client de Proton VPN montre une qualité variable selon les retours utilisateurs.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines