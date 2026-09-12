L’iPhone 18 Pro arrive avec l’A20 Pro, une puce qui augmente encore la marge de puissance disponible sur le smartphone d’Apple. C’est le moment où un VPN peut devenir beaucoup plus discret au quotidien, d’autant qu’ExpressVPN propose sa formule Basique à 2,49€/mois pendant 2 ans avec 4 mois offerts.
Un VPN chiffre le trafic, ajoute un tunnel réseau et peut donc coûter un peu en débit, en latence et en ressources. Sur un smartphone haut de gamme comme l’iPhone 18 Pro, l’enjeu est surtout de choisir un service assez léger pour ne pas gâcher l’expérience. C’est là que l’association entre l’A20 Pro et le protocole Lightway d’ExpressVPN devient intéressante, même si aucun benchmark spécifique A20 Pro + ExpressVPN ne permet encore de chiffrer précisément le gain. Avec l’offre ExpressVPN à 2,49 €/mois, l’idée est d’ajouter une couche de confidentialité sans transformer chaque connexion en compromis visible.
ExpressVPN propose sa formule Basique à 2,49 €/mois pendant 2 ans avec 4 mois offerts, une offre à considérer si vous voulez laisser le VPN activé plus souvent sur votre futur iPhone 18 Pro.
Pourquoi choisir ExpressVPN ?
- Une grosse réserve de puissance : L’A20 Pro est la nouvelle puce haut de gamme d’Apple, gravée en 2 nm. Apple annonce des gains sur le CPU, le GPU et la bande passante, ce qui laisse davantage de marge aux tâches de fond comme le chiffrement réseau.
- Lightway privilégie la légèreté : ExpressVPN s’appuie sur Lightway, son protocole maison pensé pour établir rapidement le tunnel et limiter la lourdeur du traitement. L’objectif est que l’activation permanente du VPN devienne suffisamment discrète pour que vous cessiez d’y penser.
- Une formule adaptée à plusieurs appareils : L’application ExpressVPN existe sur iOS et la formule Basique couvre jusqu’à 10 connexions simultanées. L’iPhone 18 Pro peut donc rester protégé en même temps qu’un Mac, un iPad ou d’autres appareils.
Avec l’A20 Pro, le vrai défi du VPN se déplace vers le réseau
La puissance brute ne supprime pas la perte liée à un VPN : la qualité du serveur, la distance et le protocole restent déterminants. En revanche, sur un iPhone 18 Pro, le traitement local du tunnel a moins de chances de devenir la partie que vous remarquez, surtout avec un protocole léger comme Lightway. C’est cette combinaison qui rend crédible l’idée d’un VPN « indolore » : vous l’activez sur un Wi-Fi public ou en déplacement, puis vous le laissez travailler en arrière-plan. Pour replacer ExpressVPN face aux autres services, notre comparatif des meilleurs VPN reste un bon point de repère.
Indolore ne veut pas dire sans aucun compromis
Aucune puce, même l’A20 Pro, ne peut annuler la distance vers un serveur VPN ni garantir exactement le même débit et la même latence qu’une connexion directe ; la partie calcul devient simplement moins susceptible d’être perceptible sur un appareil de cette catégorie. ExpressVPN reste aussi une offre longue durée à 2,49 €/mois sur 2 ans avec 4 mois offerts, avec renouvellement automatique et une facturation en dollars qui peut faire varier le montant final en euros.
✅ Les points forts
- Réserve de puissance élevée sur l’iPhone 18 Pro
- Protocole Lightway pensé pour rester rapide et léger
- Application iOS simple avec reconnexion automatique
- Jusqu’à 10 connexions simultanées sur la formule Basique
- Réseau international couvrant 113 pays
❌ Les limites
- Aucun benchmark A20 Pro + ExpressVPN ne mesure encore directement l’impact du VPN
- Un VPN peut toujours réduire le débit ou augmenter la latence
- Tarif promotionnel lié à un engagement de 2 ans et facturation en dollars
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
Si l’idée d’un VPN que vous n’avez plus besoin de couper pour préserver l’expérience vous séduit, l’offre ExpressVPN à 2,49 €/mois mérite d’être examinée pendant la promotion.
L’iPhone 18 Pro change surtout la question que l’on se pose face à un VPN. Avec l’A20 Pro et un protocole comme Lightway, le chiffrement peut devenir une tâche de fond plutôt qu’un service que l’on imagine forcément lourd. Il faut toutefois rester précis : aucune mesure spécifique ne démontre encore qu’ExpressVPN est plus rapide sur l’iPhone 18 Pro que sur la génération précédente, et les performances dépendent d’abord du réseau et du serveur sélectionné.
Le contexte est néanmoins favorable pour celles et ceux qui veulent garder un VPN actif, notamment en mobilité et sur les Wi-Fi publics. À 2,49 €/mois pendant 2 ans avec 4 mois offerts, ExpressVPN combine une application iOS accessible, Lightway et un réseau très large. Si vous utilisez presque toujours votre iPhone sur des réseaux de confiance ou refusez un engagement longue durée, l’intérêt sera plus limité ; pour un futur propriétaire d’iPhone 18 Pro qui voyage ou se connecte partout, l’ensemble est plus cohérent.
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