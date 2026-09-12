L’iPhone 18 Pro change surtout la question que l’on se pose face à un VPN. Avec l’A20 Pro et un protocole comme Lightway, le chiffrement peut devenir une tâche de fond plutôt qu’un service que l’on imagine forcément lourd. Il faut toutefois rester précis : aucune mesure spécifique ne démontre encore qu’ExpressVPN est plus rapide sur l’iPhone 18 Pro que sur la génération précédente, et les performances dépendent d’abord du réseau et du serveur sélectionné.

Le contexte est néanmoins favorable pour celles et ceux qui veulent garder un VPN actif, notamment en mobilité et sur les Wi-Fi publics. À 2,49 €/mois pendant 2 ans avec 4 mois offerts, ExpressVPN combine une application iOS accessible, Lightway et un réseau très large. Si vous utilisez presque toujours votre iPhone sur des réseaux de confiance ou refusez un engagement longue durée, l’intérêt sera plus limité ; pour un futur propriétaire d’iPhone 18 Pro qui voyage ou se connecte partout, l’ensemble est plus cohérent.