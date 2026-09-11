Les French Days font s’affronter deux des meilleurs VPN les plus connus du marché. CyberGhost frappe fort avec un tarif de 1,99 € par mois et deux mois offerts, mais NordVPN répond avec une offre à 3,37 € par mois incluant quatre mois gratuits, soit un mois de plus que son ancienne opération promotionnelle. Tout dépend alors de ce que l’on cherche : le prix le plus bas, ou davantage de services et de performances.

bon plan VPN versus
L’offre French Days de NordVPN porte sur le forfait Basique de deux ans. Elle revient à 94,23 € pour 28 mois, avec quatre mois inclus sans surcoût, contre 324,52 € affichés comme prix de référence. L’offre est annoncée jusqu’au mardi 15 septembre et s’accompagne de la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de NordVPN.

CyberGhost adopte une approche plus agressive sur le prix : son abonnement de 26 mois est proposé à 1,99 € mensuel, avec deux mois offerts, soit une réduction annoncée de 83%. Son tarif est inférieur, mais l’abonnement entre ensuite dans une phase de renouvellement annuel à surveiller attentivement, comme chez la plupart des services VPN.

NordVPN à 3,37 € par mois avec 4 mois offerts

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CyberGhost à 1,99 € par mois avec 2 mois offerts

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NordVPN ou CyberGhost, lequel choisir ?

CritèreNordVPN French DaysCyberGhost French Days
Prix promotionnel3,37 € par mois1,99 € par mois clubic+1
Durée initiale28 mois au total26 mois au total clubic+1
Mois offerts4 mois2 mois clubic+1
Coût initial annoncé94,23 €À vérifier sur la page de paiement selon TVA et devise
Appareils simultanésJusqu’à 10Jusqu’à 7 presse-citron+1
Serveurs annoncésPlus de 9 000 serveurs dans 129 paysPlus de 11 000 serveurs dans environ 100 pays frandroid+1
Garantie satisfait ou remboursé30 jours clubic45 jours pour le forfait longue durée cyberghostvpn+1
Pour qui ?Utilisateurs exigeants sur les outils et la vitesseUtilisateurs qui veulent le prix le plus bas

CyberGhost VPN, le choix du prix avant tout

Le choix est simple si le critère principal est le prix : CyberGhost à 1,99 € par mois est l’offre French Days la moins chère. C’est une solution cohérente pour sécuriser une connexion Wi-Fi publique, accéder à des serveurs de streaming dédiés ou naviguer depuis l’étranger sans dépenser beaucoup. CyberGhost dispose aussi d’un réseau très dense, avec plus de 11 000 serveurs annoncés dans environ 100 pays, et accorde une garantie de 45 jours sur ses formules longues.

CyberGhost VPN
  • storage11500 serveurs
  • language100 pays couverts
  • lan7 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 45 jours
  • thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
9.8 / 10

CyberGhost convient au grand public grâce à sa prise en main facile, ses performances en streaming et P2P, et ses abonnements longue durée avantageux.

La transparence de CyberGhost s’est améliorée, mais son forfait mensuel reste moins intéressant, avec des fonctionnalités variables selon les plateformes et des options avancées parfois peu intuitives.

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Les plus
  • Interface claire et agréable
  • Très bon rapport qualité-prix sur la durée
  • Streaming et P2P bien pris en charge
  • Réseau étendu et couverture multiplateforme
Les moins
  • Expérience moins homogène selon les plateformes
  • Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
  • Forfait mensuel trop cher

NordVPN, un référence avec un mois offert supplémentaire

NordVPN coûte davantage (3,37 € mensuels) mais son prix est justifié par un eco-système plus complet. Les comparatifs recensés lui donnent régulièrement l’avantage sur la vitesse, le déblocage du streaming, la diversité des pays couverts et les fonctions de sécurité. NordVPN prend aussi en charge jusqu’à 10 connexions simultanées, utile pour couvrir les ordinateurs, smartphones, tablettes, téléviseurs et consoles d’un foyer avec un seul compte.

NordVPN
  • storage9500 serveurs
  • language167 pays couverts
  • lan10 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 30 jours
  • thumb_upAvantage : sécurité polyvalente
9.1 / 10

NordVPN reste un service complet et solide pour le grand public, combinant un réseau étendu, débits excellents avec NordLynx, nombreuses fonctionnalités et protections annexes dépassant le simple tunnel VPN. Meshnet, protection anti-menaces Pro et surveillance du Dark Web renforcent un usage intensif. L’application manque néanmoins d’indicateurs utiles pour affiner le choix des serveurs et incite à une protection toujours activée.

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Les plus
  • Très bonnes performances avec NordLynx
  • Réseau de serveurs très étendu
  • Meshnet vraiment pratique au quotidien
  • Politique no-log auditée régulièrement
  • Support réactif, avec assistance en français
Les moins
  • Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
  • Interface qui pousse à garder le VPN activé en permanence

✅ Notre avis

CyberGhost remporte le duel du prix, avec 1,99 € par mois et deux mois offerts. NordVPN l’emporte plutôt sur la valeur globale : quatre mois gratuits, dix appareils pris en charge, une présence dans davantage de pays, des performances souvent supérieures et une boîte à outils de sécurité plus étoffée.

Pour les French Days de la rentrée, NordVPN est donc le meilleur choix pour un foyer connecté ou pour un utilisateur régulier qui veut du streaming, de la vitesse et une protection renforcée. CyberGhost reste l’alternative à privilégier si votre objectif est uniquement de payer le moins cher possible.

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