Les French Days font s’affronter deux des meilleurs VPN les plus connus du marché. CyberGhost frappe fort avec un tarif de 1,99 € par mois et deux mois offerts, mais NordVPN répond avec une offre à 3,37 € par mois incluant quatre mois gratuits, soit un mois de plus que son ancienne opération promotionnelle. Tout dépend alors de ce que l’on cherche : le prix le plus bas, ou davantage de services et de performances.
CyberGhost adopte une approche plus agressive sur le prix : son abonnement de 26 mois est proposé à 1,99 € mensuel, avec deux mois offerts, soit une réduction annoncée de 83%. Son tarif est inférieur, mais l’abonnement entre ensuite dans une phase de renouvellement annuel à surveiller attentivement, comme chez la plupart des services VPN.
NordVPN ou CyberGhost, lequel choisir ?
|Critère
|NordVPN French Days
|CyberGhost French Days
|Prix promotionnel
|3,37 € par mois
|1,99 € par mois clubic+1
|Durée initiale
|28 mois au total
|26 mois au total clubic+1
|Mois offerts
|4 mois
|2 mois clubic+1
|Coût initial annoncé
|94,23 €
|À vérifier sur la page de paiement selon TVA et devise
|Appareils simultanés
|Jusqu’à 10
|Jusqu’à 7 presse-citron+1
|Serveurs annoncés
|Plus de 9 000 serveurs dans 129 pays
|Plus de 11 000 serveurs dans environ 100 pays frandroid+1
|Garantie satisfait ou remboursé
|30 jours clubic
|45 jours pour le forfait longue durée cyberghostvpn+1
|Pour qui ?
|Utilisateurs exigeants sur les outils et la vitesse
|Utilisateurs qui veulent le prix le plus bas
CyberGhost VPN, le choix du prix avant tout
Le choix est simple si le critère principal est le prix : CyberGhost à 1,99 € par mois est l’offre French Days la moins chère. C’est une solution cohérente pour sécuriser une connexion Wi-Fi publique, accéder à des serveurs de streaming dédiés ou naviguer depuis l’étranger sans dépenser beaucoup. CyberGhost dispose aussi d’un réseau très dense, avec plus de 11 000 serveurs annoncés dans environ 100 pays, et accorde une garantie de 45 jours sur ses formules longues.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost convient au grand public grâce à sa prise en main facile, ses performances en streaming et P2P, et ses abonnements longue durée avantageux.
La transparence de CyberGhost s’est améliorée, mais son forfait mensuel reste moins intéressant, avec des fonctionnalités variables selon les plateformes et des options avancées parfois peu intuitives.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher
NordVPN, un référence avec un mois offert supplémentaire
NordVPN coûte davantage (3,37 € mensuels) mais son prix est justifié par un eco-système plus complet. Les comparatifs recensés lui donnent régulièrement l’avantage sur la vitesse, le déblocage du streaming, la diversité des pays couverts et les fonctions de sécurité. NordVPN prend aussi en charge jusqu’à 10 connexions simultanées, utile pour couvrir les ordinateurs, smartphones, tablettes, téléviseurs et consoles d’un foyer avec un seul compte.
- storage9500 serveurs
- language167 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : sécurité polyvalente
NordVPN reste un service complet et solide pour le grand public, combinant un réseau étendu, débits excellents avec NordLynx, nombreuses fonctionnalités et protections annexes dépassant le simple tunnel VPN. Meshnet, protection anti-menaces Pro et surveillance du Dark Web renforcent un usage intensif. L’application manque néanmoins d’indicateurs utiles pour affiner le choix des serveurs et incite à une protection toujours activée.
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Politique no-log auditée régulièrement
- Support réactif, avec assistance en français
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
- Interface qui pousse à garder le VPN activé en permanence
✅ Notre avis
CyberGhost remporte le duel du prix, avec 1,99 € par mois et deux mois offerts. NordVPN l’emporte plutôt sur la valeur globale : quatre mois gratuits, dix appareils pris en charge, une présence dans davantage de pays, des performances souvent supérieures et une boîte à outils de sécurité plus étoffée.
Pour les French Days de la rentrée, NordVPN est donc le meilleur choix pour un foyer connecté ou pour un utilisateur régulier qui veut du streaming, de la vitesse et une protection renforcée. CyberGhost reste l’alternative à privilégier si votre objectif est uniquement de payer le moins cher possible.
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