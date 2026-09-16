Wi-Fi public du campus, ordinateurs partagés en bibliothèque, logiciels gratuits téléchargés à la volée, multiplication des comptes en ligne (ENT, banque, streaming, réseaux sociaux)... Le quotidien étudiant coche presque toutes les cases du profil à risque en cybersécurité. Ajoutez à cela des emplois du temps chargés qui laissent peu de place à la veille sur les arnaques et les failles de sécurité, et vous obtenez une cible idéale pour les pirates.

Un VPN (réseau privé virtuel) chiffre votre trafic internet et masque votre adresse IP publique. Mais son intérêt ne s'arrête pas à la sécurité : il permet aussi de débloquer des contenus soumis à restriction géographique, que ce soit pour des recherches universitaires ou pour regarder une série indisponible en France.