Les French Days de la rentrée touchent à leur fin, mais NordVPN vient de renforcer son offre : le fournisseur ajoute un quatrième mois offert à son forfait longue durée. Résultat, son abonnement Basique passe à 3,37 € par mois sur 28 mois, pour un paiement unique de 94,23 € au lieu de 324,52 €. Une baisse de 70% qui ne restera disponible que jusqu’à mardi.
Le principe de l’offre est simple ! L’utilisateur souscrit initialement à deux ans de NordVPN, puis bénéficie de quatre mois supplémentaires offerts, portant la durée totale à 28 mois. Le tarif promotionnel de 3,37 € par mois correspond donc à un paiement de 94,23 € effectué en une fois au moment de la commande.
Face à la précédente offre qui incluait trois mois gratuits, NordVPN offre désormais un mois supplémentaire pour la rentrée, et sans augmenter le montant total annoncé. L'offre idéale pour celles et ceux qui utilisent fréquemment des Wi-Fi publics, voyagent, souhaitent éviter l’exposition de leur adresse IP ou veulent sécuriser davantage les appareils connectés du foyer avec l'un des meilleurs VPN du moment.
Pourquoi choisir NordVPN maintenant ?
- 4 mois d’abonnement sont offerts, contre trois mois sur la promotion NordVPN précédente.
- Le service est couvert par une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, sans justification selon la communication promotionnelle.
- Les offres Premium et Ultime Max bénéficient également de remises, jusqu’à 76% pour la formule Premium selon NordVPN.
Une offre qui devient plus intéressante
Pour la rentrée, NordVPN a décidé d'allonger la durée de validité de son offre. Alors que la promotion précédente proposait le forfait Basique à 3,49 € par mois avec 3 mois gratuits, pendant les French Days, le célèbre VPN ajoute un 4ème mois offert.
Concrètement, la différence peut sembler modeste sur le papier, mais elle améliore le coût réel de la souscription : le tarif mensuel tombe de 3,49 € à 3,37 €, avec un mois de protection supplémentaire sans supplément. Pour un utilisateur qui envisageait déjà un abonnement longue durée, c’est donc la meilleure fenêtre de prix observée depuis la rentrée sur le forfait Basique.
Un forfait basique axée sur le VPN, mais pas que !
Le forfait Basique donne accès au VPN de NordVPN : il chiffre la connexion entre l’appareil et le serveur VPN, masque l’adresse IP publique et permet de choisir un emplacement virtuel parmi les serveurs du réseau. Il est particulièrement utile lorsqu’on navigue sur un Wi-Fi d’hôtel, de gare, de café, d’aéroport ou de location de vacances.
NordVPN propose également des formules supérieures pour ceux qui veulent regrouper davantage de services. Le forfait Premium, affiché à 4,33 € par mois sur 28 mois pendant les French Days, ajoute notamment un antivirus nouvelle génération, un gestionnaire de mots de passe, 1 To de stockage cloud et une surveillance de certaines données personnelles exposées dans des fuites. L’offre Ultime Max, à 8,19 € par mois, ajoute en particulier une adresse IP dédiée pour les besoins spécifiques qui le justifient.
- storage9500 serveurs
- language167 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : sécurité polyvalente
✅ Les points forts
- Réduction annoncée de 70% sur le forfait Basique, avec un prix ramené à 3,37 € par mois.
- Quatre mois offerts, soit un mois supplémentaire par rapport à l’offre précédente de la marque.
- Paiement unique de 94,23 € pour 28 mois de protection.
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester le service sans prendre de risque définitif.
- Formules Premium et Ultime Max aussi en promotion, pour ceux qui souhaitent ajouter des outils de sécurité et de stockage.
❌ Les limites
- Le forfait Basique ne comprend pas le gestionnaire de mots de passe, l’antivirus nouvelle génération ni le stockage cloud : ces options sont réservées aux formules supérieures.
- La date de fin est proche : l’offre est annoncée comme valable jusqu’à mardi, ce qui laisse peu de temps pour comparer ou se décider.
Avec 70% de réduction, quatre mois offerts et un coût total de 94,23 € pour 28 mois, l’offre French Days de NordVPN constitue une opportunité concrète pour sécuriser durablement sa navigation à un tarif inférieur à 3,40 € mensuels. Ce n’est pas l’abonnement le moins cher à l’unité sur le marché, mais l’ajout d’un quatrième mois gratuit améliore nettement la formule par rapport à la promotion précédente.
Il faut néanmoins garder en tête deux éléments avant de souscrire : le paiement est intégral et immédiat, et le renouvellement annuel est bien plus coûteux après la période promotionnelle. Si ces conditions conviennent, mieux vaut ne pas attendre : la campagne est annoncée comme terminant mardi.
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