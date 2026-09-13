Le principe de l’offre est simple ! L’utilisateur souscrit initialement à deux ans de NordVPN, puis bénéficie de quatre mois supplémentaires offerts, portant la durée totale à 28 mois. Le tarif promotionnel de 3,37 € par mois correspond donc à un paiement de 94,23 € effectué en une fois au moment de la commande.

Face à la précédente offre qui incluait trois mois gratuits, NordVPN offre désormais un mois supplémentaire pour la rentrée, et sans augmenter le montant total annoncé. L'offre idéale pour celles et ceux qui utilisent fréquemment des Wi-Fi publics, voyagent, souhaitent éviter l’exposition de leur adresse IP ou veulent sécuriser davantage les appareils connectés du foyer avec l'un des meilleurs VPN du moment.