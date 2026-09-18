Votre fournisseur d’accès à internet (FAI) a connaissance de nombreuses informations sur votre activité. Vous pouvez dès maintenant prendre en main votre vie privée avec une suite adaptée.
Les tiers, tels que votre fournisseur d’accès à internet, ont connaissance de votre adresse IP, votre géolocalisation comme le site que vous visitez.
Voici comment concrètement renforcer le respect de votre vie privée sur vos appareils connectés à votre suite Proton VPN Plus.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- Plus de 20 000 serveurs à votre service
- Jusqu'’à 10 appareils simultanément connectés
- Ferme politique de non-journalisation
Votre fournisseur d’accès à internet en sait déjà bien trop
Reprenez la main sur la sécurité de vos données
Pour accéder à internet sur vos appareils connectés, un opérateur est essentiel. Que cela soit par le biais d’une box, d’un partage de connexion, ou encore d'un réseau public, internet est facilement accessible.
Cependant, vos informations ne sont pas nativement masquées la plupart du temps. Votre FAI identifie votre adresse IP, votre géolocalisation et le type d’appareil connecté que vous utilisez. Il sait également quel site internet vous visitez.
Les quelques exceptions concernent les pages chiffrées, comme lorsque vous renseignez vos données bancaires lors d'un paiement en ligne.
Voilà autant de données qu’il est important de conserver pour vous. Les traqueurs en ligne souhaitent toujours en savoir davantage sur vos préférences. Cela les aide à cibler la publicité que vous voyez par exemple.
Proton AG a développé un VPN sans compromis avec votre vie privée. Les réseaux virtuels gratuits se financent en nombre en revendant vos données. Cela est complètement contre-productif avec l’usage normal d’un VPN.
En vous connectant à l’un des 20 681 serveurs de Proton VPN, vous masquez vos véritables adresses IP et géolocalisation. Votre FAI ne voit que les informations du serveur auquel vous êtes connecté.
Or, comme votre choix de serveur évolue fréquemment, cela contribue à brouiller les pistes auprès de votre FAI.
Évitez les limites de bande passante et de débits
Sans VPN efficace, votre FAI en sait trop sur vous. Cela comprend vos heures d’activité, la durée de votre connexion, ou encore le volume de données que vous consommez.
Si vous êtes un adepte du gaming ou du streaming, cela peut avoir de nettes conséquences sur vos débits. Un fournisseur d’accès à internet n’a aucun intérêt à valoriser une forte consommation de data.
Découvrez un peu plus encore comment votre suite Proton VPN Plus vous aide à renforcer votre vie privée au quotidien. Clubic met à votre disposition son avis indépendant sur Proton VPN, mis à jour en septembre 2026.
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Obtenez votre VPN premium à moindres frais
ir l'offSeptembre est un mois important sur le plan budgétaire. Dans cette perspective, économisez à long terme. L’offre exclusive disponible chez Clubic fait chuter votre souscription à 2,99 € par mois.
Vous obtenez une réduction de - 70 % sur l’abonnement mensuel, fixé à 9,99 €. Cette souscription à prix réduit vous accompagne pour 24 mois.
Concrètement, vous vous équipez avec l’un des meilleurs VPN du marché tout en économisant 168 €. Le rapport qualité/prix est accru par la possibilité de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément.
Après ces deux premières années, vous pouvez conserver votre suite Proton VPN Plus contre 6,99 € par mois. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont compris. Contactez le service client anglophone de Proton AG en cas de besoin.
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Proton VPN allie confidentialité, applications soignées, un excellent VPN gratuit et des outils anti-censure reposant sur une infrastructure transparente.
Ses performances sont bonnes, surtout en proximité géographique, mais ses tarifs sont plus élevés que plusieurs concurrents.
Le support client de Proton VPN montre une qualité variable selon les retours utilisateurs.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines