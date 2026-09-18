Pour accéder à internet sur vos appareils connectés, un opérateur est essentiel. Que cela soit par le biais d’une box, d’un partage de connexion, ou encore d'un réseau public, internet est facilement accessible.

Cependant, vos informations ne sont pas nativement masquées la plupart du temps. Votre FAI identifie votre adresse IP, votre géolocalisation et le type d’appareil connecté que vous utilisez. Il sait également quel site internet vous visitez.

Les quelques exceptions concernent les pages chiffrées, comme lorsque vous renseignez vos données bancaires lors d'un paiement en ligne.

Voilà autant de données qu’il est important de conserver pour vous. Les traqueurs en ligne souhaitent toujours en savoir davantage sur vos préférences. Cela les aide à cibler la publicité que vous voyez par exemple.