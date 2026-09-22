Installer une application de VPN sur vos appareils, afin de l’activer lorsque vous vous connectez, est un excellent réflexe pour protéger vos activités en ligne. Proton VPN Plus se positionne comme un choix intéressant, notamment en raison de l’expérience de Proton AG dans le domaine de la confidentialité. En effet, cette entreprise est également connue pour Proton Mail, une plateforme de messagerie chiffrée très appréciée des défenseurs de la vie privée.

Par ailleurs, Proton AG est basée en Suisse, un pays qui dispose d’un cadre juridique souvent perçu comme favorable à la protection des données personnelles. C’est un autre point qui joue en faveur de cette entreprise, qui fait de la transparence l’un de ses arguments phares.

Quant à Proton VPN Plus, il donne accès à un réseau de plus de 20 600 serveurs dans 148 pays. Cette couverture très large permet aussi bien de choisir un point de connexion proche pour profiter de bons débits que de sélectionner un pays précis quand le besoin s’en fait sentir. Enfin, les serveurs Plus prennent aussi en charge le streaming, le P2P et Tor via VPN, le tout à une vitesse qui peut monter jusqu’à 10 Gbit/s sur une partie de l’infrastructure.