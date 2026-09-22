Ordinateur, smartphone, tablette, TV : vos données circulent aujourd’hui sur de nombreux appareils qui peuvent être connectés à des réseaux que vous ne maîtrisez pas. Et si la solution était de tous les protéger avec un seul et même compte VPN ? Proton VPN Plus, accessible avec 70 % de remise en ce moment, pourrait bien vous y aider.
C’est un besoin d’autant plus évident que nos usages numériques sont désormais très fragmentés. Nous sommes nombreux à connecter notre smartphone, notre tablette ou même notre ordinateur portable à n’importe quel réseau Wi-Fi public qui traîne, ou encore à installer tout un tas d’applications de divertissement sur notre TV connectée ou notre boîtier multimédia.
Ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres, mais ils illustrent bien le fait qu’on peut facilement exposer davantage ses données personnelles en raison d’un comportement connecté pas toujours maîtrisé. Et cela ne concerne pas uniquement les risques de piratage : les annonceurs publicitaires en profitent également pour mieux vous cibler, parfois de façon intrusive.
Proton VPN Plus, la solution suisse pour sécuriser vos
connexions
Installer une application de VPN sur vos appareils, afin de l’activer lorsque vous vous connectez, est un excellent réflexe pour protéger vos activités en ligne. Proton VPN Plus se positionne comme un choix intéressant, notamment en raison de l’expérience de Proton AG dans le domaine de la confidentialité. En effet, cette entreprise est également connue pour Proton Mail, une plateforme de messagerie chiffrée très appréciée des défenseurs de la vie privée.
Par ailleurs, Proton AG est basée en Suisse, un pays qui dispose d’un cadre juridique souvent perçu comme favorable à la protection des données personnelles. C’est un autre point qui joue en faveur de cette entreprise, qui fait de la transparence l’un de ses arguments phares.
Quant à Proton VPN Plus, il donne accès à un réseau de plus de 20 600 serveurs dans 148 pays. Cette couverture très large permet aussi bien de choisir un point de connexion proche pour profiter de bons débits que de sélectionner un pays précis quand le besoin s’en fait sentir. Enfin, les serveurs Plus prennent aussi en charge le streaming, le P2P et Tor via VPN, le tout à une vitesse qui peut monter jusqu’à 10 Gbit/s sur une partie de l’infrastructure.
L’offre Clubic à -70 % qui rend Proton VPN Plus très abordable
Grâce à l’offre exclusive Clubic actuellement en cours, vous pouvez obtenir 70 % de réduction sur votre abonnement à Proton VPN Plus. Concrètement, cela vous permet d’utiliser le service pour 2,99 € par mois, au lieu de 9,99 € par mois, le tout pendant deux ans.
Cette formule donne accès à toutes les fonctionnalités de Proton VPN Plus : cela comprend notamment NetShield Ad-blocker pour bloquer le traçage publicitaire et malveillant, Secure Core pour une sécurité renforcée, Stealth et l’itinéraire alternatif pour contourner la censure ou encore la prise en charge du streaming.
Enfin, avec la possibilité d’utiliser jusqu’à dix connexions simultanées et la mise à disposition d’applications pour Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome et Android TV, vous avez toutes les cartes en main pour protéger les appareils de tous les membres de votre famille sans vous ruiner.
Et si vous hésitez encore, sachez que l’offre inclut une garantie satisfait ou
remboursé de 30 jours : vous disposez donc d’un mois entier afin de tester le
VPN et ses différentes fonctionnalités, avant de vous engager sur la durée.
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN allie confidentialité, applications soignées, un excellent VPN gratuit et des outils anti-censure reposant sur une infrastructure transparente.
Ses performances sont bonnes, surtout en proximité géographique, mais ses tarifs sont plus élevés que plusieurs concurrents.
Le support client de Proton VPN montre une qualité variable selon les retours utilisateurs.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines