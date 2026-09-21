Vos données sont prisées. Pour renforcer votre cybersécurité, un réseau virtuel privé vraiment performant est de mise. CyberGhost VPN vous propose ses services pleinement adaptés à ce besoin.
CyberGhost VPN ne peut pas prévenir le piratage de vos données. En revanche, pour vous aider à accroître votre confidentialité en ligne en France comme à l’étranger, c’est l’une des meilleures suites du marché.
Son offre d’abonnement de longue durée à moins de deux euros par mois est en plus avantageuse pour votre budget.
Voici pourquoi CyberGhost VPN vous accompagne au quotidien vers un monde numérique plus respectueux de votre vie privée.
Renforcez dès maintenant la protection de vos informations en ligne
Une solution bien plus fiable qu’un VPN gratuit
La France demeure l’un des pays les plus ciblés par les cyberattaques en 2026. De la CDFT en passant par la DGFiP, ce sont de nombreuses informations qui se trouvent exfiltrées malgré vous.
Pour vous aider au mieux, allez au-delà de l’usage d’un VPN gratuit. Bon nombre d’entre eux sont peu fiables.
Comme ils cherchent des moyens de financer leur gratuité annoncée, certains services n’hésitent pas… À revendre vos données. Autant dire que l'usage du réseau virtuel privé gratuit en devient contre-productif.
CyberGhost VPN vous propose un échange de bons procédés. D'un côté, l’un des meilleurs VPN du marché en 2026. De l’autre, un abonnement à prix réduit avec une souscription de long terme.
Ce tarif préférentiel inclut l’accès au vaste réseau de CyberGhost VPN. Plus de 11 500 serveurs répartis dans 100 pays sont disponibles.
L’intérêt pour vous est de vous connecter systématiquement à l’un de ces serveurs avant de naviguer en ligne. Le serveur masque votre véritable adresse IP et géolocalisation. Ces données sont remplacées par celles du serveur que vous choisissez.
Étant donné que vous êtes amené à régulièrement changer de serveur, votre traçabilité en devient d’autant plus difficile. C’est donc une bonne nouvelle pour votre cyberconfidentialité.
Choisissez un serveur, ou laissez CyberGhost le faire pour vous. Un paramétrage de connexion automatique est activable par vos soins. Vous pouvez également établir une liste de favoris pour conserver les serveurs que vous utilisez le plus fréquemment.
Une optimisation saine de votre cybersécurité
La fiabilité de CyberGhost se démontre année après année. Sur les plus de 60 000 plaintes DMCA et cinq requêtes policières reçues au deuxième trimestre 2026, CyberGhost n’a fourni aucune donnée.
En choisissant ce service, vous optez donc pour une solution vraiment respectueuse de votre confidentialité en ligne. CyberGhost VPN comprend une politique de non-journalisation ferme.
Cette dernière s’appuie sur la législation nationale roumaine. Elle est encore plus avancée que le RGPD concernant le bon respect de votre vie privée.
L’architecture de CyberGhost est également conçue pour maximiser votre cybersécurité. Le fonctionnement des serveurs par RAM inclut leur redémarrage fréquent. À chaque relancement des serveurs, tout ce qu’ils contiennent est effacé.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
Votre abonnement présente un bon rapport qualité/prix
Une disponibilité sur sept appareils simultanément
CyberGhost VPN équipe jusqu’à sept de vos appareils connectés simultanément avec un seul abonnement. Vous pouvez donc dépasser le cadre du seul ordinateur, avec des applications incluses sous Linux, macOS et Windows.
Vos informations de navigation peuvent être chiffrées sur votre smartphone sous Android comme iOS. De nombreuses Smart TV sont également compatibles. Cela, qu’elles soient sous Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV ou encore Samsung TV.
CyberGhost VPN peut également vous accompagner au quotidien sur votre console de jeu (Xbox One, PlayStation 5), divers modèles de NAS et de routeurs, comme sur votre tablette.
Téléchargez également l’extension CyberGhost pour les navigateurs Web Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox.
L’intérêt est d’être toujours à quelques clics seulement d’une cyberconfidentialité accrue par une connexion à CyberGhost VPN.
Songez à activer le Kill Switch. Celui-ci vous évite d'apparaître sur le réseau sur lequel vous êtes connecté en cas de perte de votre connexion VPN.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous êtes connecté sur un réseau public. Aéroport, centre commercial, gare, hôtel, ces réseaux non sécurisés sont nombreux.
Connectez-vous et économisez vos données mobiles en toute sérénité grâce à CyberGhost VPN. Activez également le module CyberGhost Identity Guard.
CyberGhost vous alerte en cas de détection de votre adresse mail dans une fuite de données. Une fonctionnalité de recherche de mot de passe compromis est aussi disponible.
Comment bénéficier de l’offre d’abonnement à - 82 % ?
Votre réduction de - 82 % vous permet d’obtenir une facture pour la période complète de 51,74 €. La TVA peut s’ajouter à cette somme.
Un renouvellement automatique est actif par défaut. Vous pouvez conserver ce paramètre selon votre souhait. CyberGhost vous propose ensuite un prix de 51,74 € par an, soit 4,31 € par mois.
Son service client est francophone, et joignable par chat ou par mail, 24/7. Tout abonnement de long terme inclut une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost convient au grand public grâce à sa prise en main facile, ses performances en streaming et P2P, et ses abonnements longue durée avantageux.
La transparence de CyberGhost s’est améliorée, mais son forfait mensuel reste moins intéressant, avec des fonctionnalités variables selon les plateformes et des options avancées parfois peu intuitives.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher