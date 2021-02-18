Attention toutefois : lorsque l’on s’abonne à un service VPN, on consent nécessairement à fournir ses nom, prénom, pseudonyme, coordonnées (postales, mail, bancaires, éventuellement téléphoniques) que le fournisseur conserve dans une base de données client. Il s’agit d’une étape non négociable dans le cadre de l’élaboration du contrat, qui doit bien être dissociée des activités en ligne passant par les serveurs du VPN. D'ailleurs, dans la pratique, de nombreux fournisseurs distinguent l’absence de logs d’usage permettant d’identifier l’internaute et la présence de journaux techniques éphémères ou agrégés, comme un horodatage de dernière connexion non corrélable à une activité.

En d’autres termes, un fournisseur consciencieux s’engage à ne pas utiliser ces informations pour identifier et pister l'utilisateur ou l'utilisatrice. D’où l’importance d’une politique de no-log intransigeante sur l’historisation et le stockage des données de connexions aux serveurs du VPN.