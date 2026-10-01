Faux colis en attente, paiement refusé, cadeau dont il faut payer les frais d’envoi : les tentatives d’escroquerie par e-mail n’ont jamais été aussi nombreuses… Et aussi crédibles ! S’il est impossible d’éliminer totalement le risque de se faire piéger, la combinaison de bonnes pratiques et d’outils adaptés peut tout de même le réduire de manière importante.
Si, durant de longues années, les visuels créés à la va-vite et les fautes d’orthographe présentes dans les e-mails permettaient de détecter les arnaques assez facilement, aujourd’hui, les choses ont changé. En effet,
entre les fuites massives de données personnelles et les intelligences artificielles génératives, les escrocs du Net ont accès à un véritable arsenal
afin de créer des arnaques ciblées et plus crédibles que jamais.
Cela peut passer par l’annonce d’un gain à un concours, la nécessité de payer le retrait ou l’envoi d’un colis, ou encore la nécessité de débloquer votre compte bancaire. Il s’agit, à chaque fois, de phishing, une technique aussi appelée hameçonnage : elle consiste à créer un sentiment d’urgence et à semer le doute chez la victime. Cette dernière est poussée à cliquer sur un lien, à communiquer ses identifiants ou ses coordonnées bancaires, voire, pour les tentatives les plus audacieuses, à effectuer un paiement en ligne. Et lorsque le piège se referme, il est trop tard.
Les bons réflexes à avoir face aux arnaques par e-mail
Il n’existe pas de solution capable d’intercepter toutes les arnaques par e-mail. Il est fort probable que la plupart d’entre elles arrivent directement dans les spams de votre messagerie, mais, paradoxalement, cela peut contribuer à rendre crédibles celles qui passent à travers les mailles du filet.
Face à un e-mail suspect, votre vigilance est votre première ligne de défense. Si la demande vous interpelle, par exemple, si elle concerne un colis que vous ne vous rappelez pas avoir commandé ou bien si vous ne reconnaissez pas l’adresse de votre conseiller bancaire, évitez de cliquer sur le premier lien venu. En cas de doute, vous pouvez passer par l’application officielle du service concerné, voire téléphoner directement à l’établissement.
Ces précautions permettent d’éviter de nombreux pièges, mais, face à une arnaque très bien ficelée, il reste possible de se faire berner. C’est pourquoi il peut être utile de compléter votre surveillance avec une solution de cybersécurité.
Surfshark One complète votre vigilance pour moins de 3 euros par mois
Vous connaissez peut-être Surfshark pour son VPN, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que le service met aussi à disposition une suite complète de cybersécurité au sein de son offre Surfshark One.
Cette formule vient justement d’accueillir de nouveaux outils destinés à lutter contre les arnaques en ligne. Parmi eux, on trouve un système basé sur l’IA qui analyse les e-mails reçus dans Gmail afin de détecter les tentatives d’hameçonnage, via l’extension Surfshark. Et comme le phishing ne se limite pas aux e-mails, la suite peut également repérer les SMS liés à des tentatives d’arnaque et les sites Web malveillants. Enfin, une protection contre les appels frauduleux est prévue dans les prochains mois.
Surfshark One comprend également le VPN du service utilisable sur un nombre illimité d’appareils, un antivirus, un générateur d’identités alternatives ainsi qu’un système de détection et d’alerte en cas de fuites de données personnelles.
En ce moment, vous pouvez souscrire à l’offre 24 mois de Surfshark One pour 2,79 euros par mois, avec trois mois d’abonnement supplémentaires offerts. Cette formule s’accompagne également d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours : cela peut vous permettre de tester sereinement les multiples outils présents au sein de cette solution de cybersécurité, avant de vous engager pour deux ans.