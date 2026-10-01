Si, durant de longues années, les visuels créés à la va-vite et les fautes d’orthographe présentes dans les e-mails permettaient de détecter les arnaques assez facilement, aujourd’hui, les choses ont changé. En effet,

entre les fuites massives de données personnelles et les intelligences artificielles génératives, les escrocs du Net ont accès à un véritable arsenal

afin de créer des arnaques ciblées et plus crédibles que jamais.

Cela peut passer par l’annonce d’un gain à un concours, la nécessité de payer le retrait ou l’envoi d’un colis, ou encore la nécessité de débloquer votre compte bancaire. Il s’agit, à chaque fois, de phishing, une technique aussi appelée hameçonnage : elle consiste à créer un sentiment d’urgence et à semer le doute chez la victime. Cette dernière est poussée à cliquer sur un lien, à communiquer ses identifiants ou ses coordonnées bancaires, voire, pour les tentatives les plus audacieuses, à effectuer un paiement en ligne. Et lorsque le piège se referme, il est trop tard.