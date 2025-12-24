Vacances, déplacements, temps libre, nouveaux jeux sous le sapin. La période des fêtes est souvent synonyme de connexions plus fréquentes et plus variées. Wi-Fi publics, réseaux partagés, sessions de jeu prolongées, streaming intensif : les usages se multiplient, tout comme les risques.

C’est aussi à ce moment que beaucoup prennent conscience de l’importance d’une connexion sécurisée et stable, notamment pour éviter les ralentissements, protéger ses données et préserver son confort en ligne.