Un VPN comme CyberGhost ne se limite pas à contourner des restrictions géographiques. Noté 9,8/10 lors de son test indépendant, voici comment il protège et améliore votre expérience numérique :

1. Sécurisation des connexions sur Wi-Fi publics

Pendant les fêtes, vous êtes susceptible d’utiliser des réseaux publics (cafés, gares, hôtels). Sans protection, ces connexions peuvent exposer vos informations personnelles ou vos identifiants bancaires à des tiers malveillants.

Un VPN chiffre votre trafic, rendant vos données illisibles pour quiconque tenterait de les intercepter.

2. Achat en ligne en toute tranquillité

Entre les promotions de Noël et le Black Friday tardif, vos activités d’achat en ligne explosent. Un VPN empêche les plateformes publiques de suivre vos habitudes, et limite le profilage marketing intrusif.

3. Accès aux catalogues streaming internationaux

Vous partez en vacances à l’étranger ou vous souhaitez regarder un programme disponible uniquement dans un autre pays ? CyberGhost dispose de serveurs optimisés pour Netflix, Disney+, Prime Video et autres, vous permettant d’accéder à ces contenus comme si vous étiez chez vous.

4. Protection de la vie privée même à la maison

Même à domicile, votre fournisseur d’accès ou des services tiers peuvent suivre vos habitudes de navigation. Un VPN impose une couche de confidentialité en masquant votre adresse IP réelle.