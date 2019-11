L'UFC que choisir lance son Observatoire des Pannes pour lutter contre l’obsolescence programmée

Un pied de nez au Black Friday

Actions collectives et individuelles

Source : Que Choisir

Cet observatoire permettra aux utilisateurs de signaler leurs produits trop rapidement usés pour potentiellement agir aux côtés de l'association de consommateurs, face aux marques.Dans un article de blog, l'UFC-Que Choisir pointe du doigt la surconsommation et les «», forçant ainsi les consommateurs à les remplacer plutôt qu'à les réparer.Une situation qui vaut «» et qui, de fait, porte autant préjudice aux consommateurs qu'à l'environnement. À la veille du Black Friday, «», le groupe veut lancer de nouvelles actions pour mettre la pression sur les marques.Cet observatoire des pannes permettra à tous les consommateur français de signaler des pannes rencontrées trop vites via un formulaire simple à remplir et disponible en ligne.L'association recensera les signalements et mènera l'enquête avant de «». Cet observatoire soutiendra ainsi les actions collectives et individuelles des individus.L'UFC-Que-Choisir conclut la présentation de son nouveau projet sous forme de manifeste en signalant vouloir «».