Google tient sa promesse : le Pixel 8 est plus facile à réparer

Durant la procédure, on remarque quelques éléments intéressants. D'une part, Google n'est pas avare en composants pour faciliter le transfert de chaleur. Cela n'empêche pourtant pas le Pixel 8 d'atteindre des températures de 45 °C lors d'une utilisation intensive, du moins selon les premiers tests.

Par ailleurs, tout n'est pas parfait, et c'est le port USB-C qui pose particulièrement problème ici. Il est soudé à la carte mère, ce qui le rend très difficile à réparer, alors que c'est un composant assez sensible aux aléas de la vie. En revanche, d'autres éléments du smartphone, comme les haut-parleurs et les appareils photo, paraissent conçus pour être remplacés rapidement. Espérons que Google fournira des pièces de rechange assez facilement, et nous aurons là un combo gagnant.

Les 7 années de mises à jour promises par le géant américain pourraient donc être utiles, et il ne reste plus qu'à attendre que les autres grands constructeurs suivent le mouvement. Et même, pourquoi pas, fassent encore mieux.