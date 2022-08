Grâce à ces plans détaillés, vous pouvez réparer votre propre Google Pixel 6a

Lorsqu'un smartphone commence à présenter des dysfonctionnements, les utilisateurs ont tendance à aller au plus simple. La réparation pouvant être onéreuse et fastidieuse, il est bien plus facile d'acheter un téléphone flambant neuf. Cependant, les mœurs changent tout doucement. Que ce soit pour une question de coût ou d'environnement, beaucoup se tournent désormais vers des modèles reconditionnés ou bien vers la réparation.