iPhone 14 Pro et Pro Max, enfin un chargeur 30 W ! Mais il faudra l'acheter à part

C'est donc le 7 septembre qu'Apple prendra la parole à travers un événement vidéo retransmis en ligne pour présenter sa prochaine famille de smartphones. Ce ne seront pas moins de quatre modèles qui vont être présentés, à savoir l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max, avec une taille d'écran de 6,7 pouces, ainsi que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. À en croire les différents bruits de couloir entendus depuis plusieurs semaines, les modèles Pro seront ceux qui bénéficieront du plus grand nombre de nouveautés.

Nous savions déjà que l'encoche de ces modèles allait être réduite, que leur processeur allait être remplacé par une puce A16 censée être plus rapide et que les appareils photo avant et arrière allaient subir une sérieuse mise à jour. Un écran Always-On est également au programme pour afficher de l'information en mode veille.

Grâce au leaker DuanRui, nous en apprenons désormais un peu plus sur les nouveautés apportées par Apple en ce qui concerne la recharge de ses prochains iPhone premium.