Apple annonce deux nouveaux chargeurs USB-C multiports pour accompagner ses nouveaux MacBook

L'adaptateur secteur compact à double port USB-C de 35 W vous permet de charger deux appareils en même temps, que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement. La taille compacte et les broches pliables facilitent l'emballage et le stockage. Apple recommande de l'utiliser avec MacBook Air. Vous pouvez également l'utiliser avec iPhone, iPad, Apple Watch et AirPods.