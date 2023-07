Oppo, en France, c'est fini : voilà pourquoi

Cette cessation d'activité de Yang Technology… et donc d'Oppo France par ricochet, est quoi qu'il en soit une très mauvaise nouvelle pour le consommateur. Après la quasi mort de Huawei sur le marché mobile en occident, la disparition d'Oppo dans l'Hexagone réduit un peu plus encore les concurrents d'envergure à Apple et Samsung sous nos latitudes. Une bien triste situation, y compris sur le terrain des smartphones pliants, où Oppo brillait il y a quelques mois encore avec son très bon Find N2 Flip.

On apprend néanmoins de Frandroid qu'Oppo Monde reprendra à son compte le SAV et le suivi des produits déjà commercialisés en France. « Le service client est repris par Oppo, ainsi, l’ensemble des utilisateurs peuvent continuer à utiliser les produits Oppo, à accéder aux services après-vente, à recevoir les futures mises à jour du système d’exploitation, etc. », a précisé la marque dans un communiqué adressé à nos confrères.

Quant à ceux qui voudraient acheter un smartphone Oppo à l'heure actuelle, notons qu'ils peuvent encore le faire en passant par les revendeurs. Reste maintenant à savoir pour combien de temps.