OPPO et OnePlus interdits de vente en Allemagne, et bientôt en France ?

À l'heure actuelle, les sites web allemands d'OPPO et de OnePlus ne proposent donc plus le moindre smartphone à la vente, conformément à la décision de justice. Il est cependant encore et toujours possible de mettre la main sur les smartphones en question en passant par des revendeurs tiers, mais uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Aucun souci en revanche pour tous les smartphones déjà en circulation, qui continuent à fonctionner normalement.